Klaus Iohannis, principalele declarații din prima conferință de campanie: Dezbaterea cu Dăncilă, războiul cu PSD, Colectiv și soarta lui Arafat, MCV, demiterea lui Kovesi, relația cu Rusia (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o conferință de presă de la sediul PNL, în care a dezbătut principalele teme de actualitate.

Prezidențiabilul PNL a atacat încă o dată PSD, afirmând că ‘de 30 de ani Partidul Social Democrat este o piedică în dezvoltarea României’ (Detalii AICI)

De asemenea, Iohannis a argumentat de e nu dorește o dezbatere publică cu prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă. Președinte a menționat însă că va organiza, împreună cu aliații săi, o dezbatere, marțea viitoare., la care vor participa politologi și jurnaliști (Detalii AICI)

Întrebat câte vacanțe a avut în cei cinci ani de mandat, prezidențiabilul PNL a spus că foarte puține în ultimii doi ani, pentru că a stat de pază la PSD. (Detalii AICI)

Klaus Iohannis a mai precizat că va continua lupta anticorupție (Detalii AICI) și că îi pare rău că a numit-o pe Viorica Dăncilă prim-minitru al României (Detalii AICI)

Acesta a mai spus că spre deosebire de Dăncilă, fostul candidat la prezidențiale al PSD, Victor Ponta, “a fost chiar un politician rezolnabil” (Detalii AICI)

Despre celebrul răspuns “GHINION”, șeful statului a spus că nu a dorit să jignească pe nimeni (Detalii AICI)

Klaus Iohannis a trecut în revistă și tragedia de la Colectiv, afirmând că premierul Orban va face o analiză în ceea ce îl privește pe Raed Arafat (Detalii AICI)

Prezidențiabilul PNL a precizat că legerile anticipate sunt cea mai bună rezolvare a impasului politică din România (Detalii AICI)

Acesta a vorbit și despre demiterea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA, spunând că a fost un moment greu semnarea decretului. (Detalii AICI)

Relația România-Rusia a fost un alt subiect dezbătut. "Politica noastră este una care a fost în linii mari stabilită cu toți partenerii europeni" , a spus președintele. (Detalii AICI)

Acuzat de Viorica Dăncilă că are șase case, Iohannis i-a atras atenția acesteia că e prost informată, are doar cinci. (Detalii AICI)

Votanților PSD, Iohannis le-a transmis să se gândească dacă le convine nivelul de trai și dacă nu, să-l voteze pe el. (Detalii AICI)

MCV-ul nu a putut fi eliminat nici anul acesta din cauza problemelor create de PSD în Justiție, a spus Iohannis. (Detalii AICI ). El a pecizat că "intrarea în Spaţiul Schengen, ridicarea MCV-ului, şi locul din Consiliul de Securitate al ONU, ratate din cauza PSD-ului". (Detalii AICI)

La final, președintele a stârnit hohote de râs cu răspunsul la întrebarea ‘dacă I se șoptesc răspunsurile în ureche’. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.