Iohannis: 'PSD a ţinut România în loc, a promis una, a făcut alta, a inhibat dezvoltarea țării. Abia aștept să treacă moțiunea, să scăpăm de PSD!' (VIDEO)

PSD a promis că va curge numai lapte și miere, dar, după ce a ajuns la putere, au curs doar atacuri la justiție și la economie, a declarat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a mai susținut că guvernul PSD este un guvern eșuat și, din păcate, ”păcatele” acestei guvernări afectează viața românilor.

Iohannis a mai afirmat că a făcut tot ce i-a stat în putere, din funcția de președinte, pentru a opri din atacurile PSD și de multe ori a reușit, cu sprijinul românilor.

Președintele a amintit că PSD a promis una, dar a făcut alta, a ajuns să-și dea jos propriul guvern, a adus țara în postura de a nu avea un ministru al Educației chiar când s-a deschis anul școlar și universitar și a propus în funcția de comisar din partea României o persoană care are probleme de integritate.

„Stăm foarte prost, foarte prost. În decembrie 2016, românii au considerat că e bine și nu e bine să meargă la vot, unii au mers, alții nu. Cei care au mers, în bună parte au crezut minciunile PSD. PSD a promis că va curge numai lapte și miere, dar, ghinion, cum a spus unul, nu a fost așa.

Au început să curgă atacuri la justiţie, la mediul privat, la economia reală, PSD-ştii au început să ocupe marile poziţii cheie din sistemele publice. Dacă ar fi fost competenţi, poate asta se putea dezbate politic, dar, din păcate, majoritatea sunt doar slugarnici. Aşa am ajuns foarte prost.

Mai mult, şi-au dat singuri jos guverne sau, cum se spune la noi, şi-au dat cu stângul în dreptul. Prin asta, calitatea guvernării nu s-a îmbunătăţit. Am mers din rău în mai rău. Acum avem un guvern care reuşeşte contraperformanţă după contraperformanţă. De anul trecut am spus că e un guvern eşuat, dar aceste eşecuri ale PSD-iştilor ne dor, pentru că se repercutează asupra vieţii noastre de zi cu zi. Fără PSD României i-ar fi fost mult, mult, mai bine. PSD, în realitate, a ţinut România în loc, a promis una, a făcut alta, a inhibat dezvoltarea României. Acum suntem în situaţii nemaivăzute. Am deschis azi anul universitar, dar nu există un ministru al Educaţiei. Asta pentru că Guvernul refuză să se prezinte în Parlament pentru a obţine un vot de validare. Un guvern care a pierdut majoritatea refuză să meargă în Parlament. Mai mult, acest guvern PSD care şi-a pierdut ultima fărâmă de credibilitate propune pentru funcţii europene importante persoane care nu sunt potrivite. Nu trebuie să dsicutăm mult despre lucruri care au fost demult. Azi, propunerea de comisar a fost refuzată pentru probleme de integritate. Ruşine PSD-ului!

Unii o să mă întrebe ce am făcut. Eu am făcut tot ce a putut președintele României să facă. Foarte multe din prostiile și atacurile PSD asupra statului român am reușit să le opresc. Am reușit împreună cu voi și cu românii și abia aștept să treacă moțiunea, să scăpăm de PSD!”, a afirmat Klaus Iohannis.