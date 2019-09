Klaus Iohannis, la Școala de vară a TNL: 'Dezastrul PSD a răpit României șansa la dezvoltare. Sunt foarte multe lucruri de îndreptat după guvernările eșuate ale PSD' (VIDEO)

Președintele Kalus Iohannis a declarat , sâmbătă, în discursul său de la Școala de Vară a Tineretului Liberal, că în România sunt foarte multe lucruri de reparat după guverările eșuate ale PSD și i-a îndemnat pe tinerii liberali să nu își ia drept modele politicienii care folosesc un discurs radical și populist.

”După dezastrul PSD care a răpit României șansa la dezvoltare, cetățenii au nevoie de o guvernare care să le aducă prosperitate și dezvoltare. Sunteți generația care poate aduce entuziasmul și speranța în politică își în societatea românească.

Eu sunt încrezător în destinul României, pentru că văd aici viitori primari, actuali și viitori parlamentari și, cu siguranță, viitori miniștri, și poate chiar mai mult”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a ținut să-i contrazică pe cei care susțin că din ”pepinierele politicii românești” lipsește capitalul uman. Făcând o aluzie la adversarii politici, Iohannis a susținut că acesta este argumentul politicienilor care refuză să facă un pas în spate pentru a le permite tinerilor să vină cu idei noi.

”Auzim adesea vorbindu-se despre lipsa de potențial sau capital uman în pepienierele politicii românești. Este argumentul acelor reprezentanți ai clasei politice care refuză să facă pasul înapoi pentru a permite tinerilor să vină în față cu idei noi care revigorează spațiul politic. Aceasta este o abordare păguboasă care trebuie combătută ferm. România va fi condamnată la stagnare dacă nu va ține cont de opiniile și nevoile noii generații.

Țara noastră are mare nevoie de oameni tineri în mediu privat, în administrația locală, centrală, în politică. Tinerii sunt astăzi mult mai informați și mai pregătiți de implicare în viața cetății decât alte generații”, a mai declarat Iohannis.

În acest context, președintele a vorbit, din nou, despre ”guvernările eșuate ale PSD”.

”Sunt foarte multe lucruri de îndreptat după guvernările eșuate ale PSD. Reconstrucția statului român, creșterea economică și susținerea mediului privat pentru a genera bunăstare sunt pilonii necesari pentru a face România normală.

Proiectul pe care îl propun românilor este acela de a trăi, în sfârșit, într-o țară în care normalitatea este regula, nu excepția, în care cetățeanul duce o viață sigură și prosperă. România normală este țara din care tinerii nu își vor mai dori să plece definitiv pentru că nu au șanse aici, în care investițiile și dezvoltate sunt încurajate până și în cele mai defavorizate zone, în acre tinerii, din păcate, acum, sunt abandonați și condamnați la sărăcie.

Proiectul României normale este al unei întregi generații și nu poate fi dus la bun sfârșit decât prin implicarea partidelor autentic democratice. (...)

Nu-i luați drept modele pe cei care își folosesc vocea publică sau politică pentru a promova un discurs radical, un discurs al urii sau al intoleranței. Acela, discursul populist, este cel mai facil discurs, e cel mai facil să fii de parte distrugerii fibrei sociale. Cel mai greu este să fii de partea oamenilor și să construiești ceva solid, durabil. Asta aștept de la voi. Să deveniți politicieni care cu înțelepciune, cu răbdare, să contruiți o Românie normală.

Rămânând fideli acestor principii veți deveni liderii de care țara noastră are atât de multă nevoie”, le-a transmis Klaus Iohannis tinerilor liberali.

