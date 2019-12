Ludovic Orban: Asumarea responsabilității pe legi este net superioară emiterii ordonanțelor de urgență (VIDEO)

Din punct de vedere democratic, asumarea responsabilității pe legi este net superioară emiterii de ordonanțe de urgență pentru că există posibilitatea controlului consituțional prealabil și pentru că orice partid poate depune moțiune de cenzură, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, miercuri.

"Eu prefer asumarea răspunderii emiterilor de ordonanțe de urgență. Angajarea răspunderii este net superioară din punctul de vedere al standardelor democratice. De ce?

Permite, pe de o parte, ca parlamentarii grupurilor parlamentare, formațiunile politice, să depună amendamente. De asemenea, există posibilitatea controlului consituțional prealabil, posibilitate care nu există în cazul emiterii de ordonanțe de urgență", a declarat premierul.

În continuare, Ludovic Orban a explicat și modul prin care mecanismul asumării responsabilității poate duce la căderea guvernului.

"De asemenea, dacă există un partid politic căruia nu-i convine proiectul de act normativ are posibilitatea să determine respingerea de act normaitv, prin depunerea unei moțiuni de cenzur, iar în cazul în care moțiunea de cenzură trece, proiectul de act normativ nu trece, evident căzând și guvernul", a adăugat premierul.

