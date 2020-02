Ludovic Orban nu exclude posibilitatea ca PNL să facă 'înțelegeri locale' cu alte formaţiuni politice. 'Obiectivul e să batem PSD peste tot pe unde e posibil' (VIDEO)

Partidul Naţional Liberal (PNL) nu respinge posibilitatea unor "înțelegeri locale" cu alte formaţiuni politice, dar acest lucru va fi lăsat la latitudinea fiecărui judeţ în parte pentru că, oricum, obiectul PNL este de "a bate PSD peste tot pe unde e posibil", a declarat premierul interimari, Ludovic Orban, în cadrul emisiunii "Dosar de Politician", de duminică seara.

Întrebat dacă va face alianțe punctuale cu USR sau alte partide în țară, liderul PNL a răspuns: „În general, apropiați de noi au fost două partide care au făcut opoziție împreună, care ne-au sprijinit. Nu resping posibilitatea unor înțelegeri locale. Noi vom avea sondaje pe fiecare județ, municipiu reședință de județ și pe marea majoritate a localităților, pentru a ști agenda cetățenilor, principalele probleme, testăm potențialii candidați, astfel încât să ieșim în competiția electorală cu cei mai buni candidați. Dacă vom constata într-o localitate că e potrivită o înțelegere fie cu unii, fie cu alții, noi nu vom bloca o astfel de înțelegere”.

„Pentru mine, ca președinte PNL, obiectivul e ca PNL să câștige localele la o diferență consistentă față de PSD. Să batem PSD peste tot pe unde e posibil”, a adăugat el.

Despre alegerile pentru primăria București, Orban a susținut: „Am făcut sondaje în București în ultimii doi ani. Primarul actual a fost într-o scădere constantă și trendul descendent cred că va continua și eu am convingerea că Firea nu mai are cum să câștige alegerile.

Vom vedea, acum suntem în curs să realizăm o cercetare sociologică amplă pe aproape 5.000 de subiecți. În funcție de asta, vom lua decizia. Trebuie să vedem candidații noștri și potențialul altor candidați, vrem să vedem și prioritățile”.

De asemenea, cu privire la posibilitatea ca un alt candidat, decât cel al PNL, să stea mai bine în sondaje, premierul interimar a răspuns: „Să nu ne pripim. Vom lua o decizie când vom avea o imagine foarte clară”.

Întrebat dacă sunt sondați Violeta Alexandru, Rareș Bogdan și Ciprian Ciucu, el a răspuns: „Nu le neg. Au fost atât de clar prezentate public (numele celor trei - n.r.), că nu pot să le neg”.

Ludovic Orban a mai precizat că în sondaje apar încă două nume, dar nu le poate divulga: „Aș vrea să-i protejez că ei au intrat în sondaj și dacă nu vor fi desemnați, poate să fie un efect negativ asupra imaginii lor”.

