Ministrul Justiției critică 'vulnerabilitățile de construcție' ale Secţiei Speciale înfiinţată de PSD, dar lasă într-o oarecare incertitudine desfiinţarea ei (VIDEO)

Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) are vicii de construcţie din start şi erori de investigări, fiind nevoie de o schimbare în cadrul instituţiei, a cărei eventuală desfiinţare va fi discutat[ cu viitoarea conducere a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, marţi.

Întrebat dacă soarta Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) - înfiinţată de PSD -, Cătălin Predoiu a precizat că: "Eu am pronunţat, legt de SIIJ, anumite consideraţii care sunt şi de ordin tehnic, nu doar de ordin politic public. Din punctul meu de vedere, SIIJ nu poate rămâne în formă în care datorită vulnerabilităților de construcţie", a declarat Cătălin Predoiu.

"La astea se adaugă şi contraperformanţa din anul care a trecut de la înfiinţarea ei (...): puţine rechizitorii temeinice care să vizeze cu adevărat corupţia. Din câte ştiu, sunt doar câteva. În schimb s-a remarcat prin acţiuni foarte nefericite (...): retragerea apelurilor în cazuri în care nu mai există explicaţii pentru acest lucru şi întâmplător vizează politicieni de vârf. Continuarea invesigarii unor funcţionari oficiali cu imunitate internaţională timp de o lună de zile (Frans Timmermans - n.r.)", a adăugat ministrul Justiei.

"Din punctul meu de vedere au fost şi vicii de construcţie din start, dar şi erori de investigări la SIIJ. De aceea e nevoie acolo de o schimbare, în spiritul reflectat şi de raportul de ţară. Am făcut apel la spiritul raportului de ţară, care vorbeşte de desfiinţare. Dar acest lucru rămâne de discutat şi cu CSM, cu noul Consiliu", a mai precizat ministrul Justiţiei.

Declaraţiile ministrului au venit în contextul în care, marţi, plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte pentru prezentarea raportului de activitate pe anul 2019, dar şi pentru alegerea noii conduceri. Mandatul Liei Savonea se încheie, ea neavând posibilitate de a mai candida încă o dată pentru funcţia de preşedinte ale instituţiei.

