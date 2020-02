Preşedintele Klaus Iohannis va susţine, joi, consultări cu partidele parlamentare în vederea nominalizării unui premier, după ce Guvernul Orban a fost demis în urma adoptării moţiunii de cenzură depusă de PSD-UDMR.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, primul partid cu care preşedintele va avea întâlniri este PNL, începând cu ora 12:00. Aceştia ar urma să îl propună tot pe Ludovic Orban.

Începând cu 12:30, Klaus Iohannis se va întâlni cu PSD, care, împreună cu Pro România, îl vâr propune pe Remus Pricopie.

De la ora 13:30, vor avea loc consultări cu reprezentanţii USR. Preşedintele partidului, Dan Bârnă, a precizat că USR îşi doreşte alegeri anticipate şi că nu va vota învestirea unui nou guvern.

”La consultările de la Cotroceni, delegaţia USR îi va comunica şefului statului faptul că Alianţa USR-PLUS este pregătită să participe, cu miniştri, la o guvernare al cărei prim obiectiv să fie adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să instituie revenirea la alegerile de primari în două tururi”, a scris Dan Bârna într-o postare de pe Facebook, de miercuri.

De la 14:15, la consultări vor intra reprezentanţii UDMR, care au anunţat că nu doresc să formeze o nouă majoritate. UDMR este unul dintre iniţiatorii moţiunii de cenzură.

Începând cu 15:00, la consultări va merge Partidul Mişcarea Populară (PMP), care va fi urmat de ALDE de Pro România şi de Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Preşedintele ar putea face joi seară anunţul privind numele prim-ministrului desemnat.

"Mâine seară, după ce voi termina toate consultările, probabil voi anunța deja persoana desemnată pentru a forma un nou guvern", a declarat preşedintele Klaus Iohannis, miercuri, la scurt timp de la votarea moţiunii.

"Primul pas spre anticipate a fost făcut. Următorul pas va fi făcut mâine după consultări”, a adăugat preşedintele.

Miercuri, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, depusă de PSD cu susținerea UDMR, a trecut. În total, 261 de aleși au votat pentru căderea Guvernului PNL și 139 împotrivă.

