Rareș Bogdan, despre votul pentru Guvernul Orban: Sunt extrem de încrezător, pentru că s-a spart frontul. Luni vor fi surprize (VIDEO)

Rareș Bogdan este încrezător că liberalii vor reuși să asigure cvorumul luni, la învestirea Guvernului Orban. Acesta este un „pas determinant”, susține europarlamentarul PNL, iar de acolo învestirea propriu-zisă va fi „mult mai ușoară”.

„Eu sunt extrem, extrem de încrezător, pentru că s-a spart frontul acolo unde nu credeam că e posibil. Avem 238 de oameni care, în această seară, putem spune că vor fi mâine în sală. Noi ne bazăm, pe lângă cele 96 de voturi ale PNL, toți prezenți, pe 40 de voturi de la USR, din care vor fi prezenți 39 dintr-o chestiune absolut obiectivă - o colegă e într-o situație critică de sănătate, în 22 de voturi de la ALDE, 30 de la UDMR, 18 de la PMP, 16 de la minoritățile naționale. Speram ca și cei doi care au votat contra miniștrilor noștri în comisii să voteze ”pentru”. Mai sunt parlamentari independenți. Numărând vot cu vot, putem spunem că avem 238 de persoane care vor intra în sală”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Întrebat dacă liberalii se bazează luni și pe votul unor social-democrați, Bogdan a răspuns: „Noi ne bazăm pe poporul român și pe palamnetarii noștri. Sunt unii care au înțeles că au sprijinit un guvern care au făcut rău României și e bine că, așa cum e vorba veche, mai dă mintea românului cea de pe urmă”.

„Mâine vor fi surprize. Cei care azi par foarte siguri pe ei că vor bloca acest exercițiu democratic vor avea surprize mâine la 14.00”, a mai declarat Rareș Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.