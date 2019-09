Este trist faptul că Opoziţia nu a înţeles lupta pentru redarea Justiţiei cetăţeanului, pentru îndepărtarea influenţei serviciilor de informaţii din actul de justiţie şi pentru eliberarea judecătorilor din orice presiune, a declarat preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, luni, în plenul Parlamentului, la momentul citirii demisiei sale din funcția de Președinte al Senatului.

În continuare, fostul președinte al Senatului a caracterizat reformele din Justitie din ultimii doi ani și jumătate drept "asigurarea independenţei Justiţiei".

"Ei au înţeles că asigurarea independenţei Justiţiei este un asalt asupra ei. Sper că acuma au devenit mai înţelepţi şi nu ne vom opri la jumătatea drumului cu elibararea totală a influenței politice sau de altă natură. Şi abia atunci, când vom fi siguri că acest lucru este real şi ierevocabil, înseamnă că ne-am încheiat misiunea."

Liderul ALDE a tinut, de asemenea, că a considerat că trebuie să-și dea demisia din funcția de președinte al Senatului "din respect pentru democraţie, pentru normele statului de drept şi în numele bunului-simţ".

"După cum vedeţi, nu m-am cramponat de aceata funcţie. (...) Am crezut cu tărie că funcţiile sunt făcute pentru oameni şi nu oamenii pentru funcţii. Am ajuns în această funcţie din partea unei alianţe politice şi mi se pare firesc să mă despart de această funcţie odată ce această alianţă şi-a încheiat existenţa. Din respect fac acest lucru, pentru democraţie, pentru normele statului de drept şi nu în ultimul rând şi în numele bunului-simţ."

Nu în ultimul rând, el a vorbit de rolul pe care Senatul ar trebui să-l aibă pe viitor, în viziunea sa - deşi o parte a atribuţiilor enumerate de el sunt deja acoperite de Senat.

"Celor care vor veni după mine la conducerea Senatului le spun că încă nu am răspuns, nici eu, nici dumneavoastră, cu privire la rolul Senatului în viitor. Astfel încât să nu mai existe o suprapunere de prerogative şi atribuţii între Camera Superioară şi Camera Deputaţilor. După cum vedeţi, vorbim mereu în ultima vreme de necesitatea unei reforme constituţionale. (...) Eu cred că trebuie să desenăm în viitor care va fi rolul Senatului în arhitectura constituţională a României. Şi cred că rolul Senatului în viitor trebuie să fie unul care trebuie să arate că ne adaptăm schimbărilor. Îl văd că pe o cameră de reprezentare a comunităţilor locale. (...) Şi cred că rolul de dezbatere al marilor proiecte, care ţin fie de marile proiecte, fie de siguranţa naţională, trebuie să fie aici, în Camera Senatului."

