Viorica Dăncilă regretă presupusele planuri ale ALDE de ieşire de la guvernare pe motiv că 'România are nevoie de stabilitate'

PSD nu îşi doreşte ieşirea ALDE de la guvernare întrucât România are nevoie de stabilitate, iar coaliţia trebuie să ducă la capăt implementarea promisiunilor electorale, a declarat premierul Viorica Dăncilă, miercuri, la Fălticeni, citată de Agerpres.

"Noi nu ne dorim să iasă ALDE de la guvernare. N-am dorit niciodată acest lucru, dar opţiunea este a dumnealor (...) România are nevoie de stabilitate şi cred că atât PSD, cât şi ALDE trebuie să realizeze acest lucru", a spus Viorica Dăncilă.

Premierul a mai punctat că este normal ca actuala coaliţie, care a făcut promisiuni cetăţenilor, să ducă la capăt implementarea acestora împreună.

"Am venit împreună cu promisiuni, cu un program de guvernare în faţa cetăţenilor şi împreună trebuie să ducem la capăt implementarea acestor măsuri. Cred că avem această datorie faţă de români ca să ne ţinem de cuvânt şi să facem ceea ce am promis, pentru că aceste promisiuni nu au fost numai ale PSD sau numai ale ALDE, au fost ale coaliţiei. Am venit împreună cu aceste măsuri în faţa românilor", a adăugat premierul.

Comentariile premierului vin la o zi după replica dată lui Călin Popescu Tăriceanu, cu privire la faptul că ALDE nu doreşte să facă parte dintr-un Guvern ”impotent”.

"Probabil se referă la miniștrii dumnealui", îi răspunsese marţi Viorica Dăncilă lui Călin Popescu Tăriceanu.