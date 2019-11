Viorica Dăncilă se laudă că nu a criticat 'niciodată' un român care ocupă o funcţie de conducere în afara ţării. Istoricul cu Laura Codruța Kovesi o contrazice (VIDEO)

Legat de validarea Adinei Vălean pentru postul de comisar european pe transporturi, Viorica Dăncilă a declarat, într-o conferință de presă, de joi, că: "Niciodată, niciodată, nu vom merge în afara graniţelor să criticăm un român care ocupă o funcţie de conducere. Chiar dacă aici avem dispute politice, dispute electorale, cred că în afara ţării trebuie să avem o abordare comună dacă vrem să aducem un plus de imagine ţării noastre".

Viorica Dăncilă a făcut aceste precizări deşi a încercat să îngreuneze selectarea Laurei Codruța Kovesi pentru funcţia de procuror-șef european. De altfel, chiar pe 19 septembrie 2019, Viorica Dăncilă se pronunţă public împotriva acestui lucru.

"Am spus și repet acest lucru. Nu susținem un mandat pentru Laura Codruța Kovesi. Nu susținem acest mandat pentru că mi se pare o abordare firească, atunci când există suspiciuni asupra unui om, indiferent de funcția pe care o ocupă, trebuie să lămurească aceste lucruri și pe urmă să ocupe această funcție", declara Viorica Dăncilă la acea dată.

Doar câteva zile mai târziu (pe 25 septembrie) Viorica Dăncilă a anunţat că România va vota împotriva Laurei Codrua Kövesi, în COREPER, şi că va da mandat în acest sens ambasadorului român la UE, Luminiţa Odobescu.

