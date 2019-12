Viorica Dăncilă se teme să nu aiba aceeași soartă ca Mircea Geoană sau Victor Ponta și să fie dată afară din PSD

​Viorica Dăncilă nu exclude posibilitatea de a avea soarta lui Victor Ponta sau a lui Mircea Geoana şi să fie dată afară din PSD, relatează Hotnews.ro, care citează o serie de declarii ale fostului premier de la Romania TV.

Ea a indicat, totuşi, că speră să nu se ajungă la o astfel de situație.

„N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, nu ar fi exclus. Dar am crezut că acest partid și membri de partid învață din greșeli și atunci când am greșit nu mai repetăm acea greșeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obișnuință și mă aștept la orice”, a declarat Viorica Dăncilă.

Declaraţiile fostului premier au venit în aceeaşi zi în care Paul Stănescu a declarat un lucru similar, însă despre ea.

„La un moment dat, doamna Dăncilă chiar a vrut să mă dea afară, să mă elimine din partid pentru că n-am făcut altceva decât să spun ce cred că este bine pentru partid", a declarat Paul Stănescu.

Potrivit lui, motivele din spatele presupusei intenţii ar fi avut legătura cu candidatura Vioricai Dancila la preşedinţiei.

„Cu doamna Dăncilă am avut o discuţie tete-a-tete, înainte de a accepta propunerea de a fi preşedinte executiv, după europarlamentare. Am rugat-o două lucruri: unu, să nu facem congres în 2019, ci în ianuarie-februarie 2020, şi doi, i-am spus să nu candideze. Am bătut palma, doamna a fost de acord. Înţelegerea a durat foarte puţin, şapte-opt zile cred", a adăugat Paul Stănescu.