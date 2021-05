Bacalaureatul 2021 nu va avea sesiune specială. Sorin Cîmpeanu: Calendarul nu se poate dilata. Vor fi câte două sesiuni pentru ambele examene naționale. Ministerul Educației va rezolva toate cazurile punctuale (VIDEO)

Examenul de Bacalaureat din anul 2021 nu va mai avea o sesiune specială pentru elevii care nu îl pot susține în cea normală din motive medicale, astfel că ambele testări naționale vor avea câte două sesiuni fiecare, iar Ministerul Educației va rezolva toate cazurile punctuale, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Dan Gabor, unde a precizat că instituția se va implica pe lângă ambasadele României pentru a aborda inclusiv situațiile în care școlarii sunt internați în spitale din străinătate.

