Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a anunţat la finalul Comitetului Executiv al PSD de vineri că ar susţine-o pe Viorica Dăncilă la Congres dacă aceasta îşi va depune candidatura pentru a conducerea partidului.

"Sunt alegeri libere. Eu o susţin pe doamna premier Viorica Dăncilă dacă aceasta îşi va depune candidatura", a afirmat Bădălău.

Cât despre candidatul PSD în alegerile prezidenţiale, Niculae Bădălău a subliniat că ar vrea un "intelectual cu vederi de stângă".

Niculae Bădălău a respins o candidatură în Congres pentru funcţia de vicepreşedinte, arătând că îi este suficientă funcţia de preşedinte PSD Giurgiu.

