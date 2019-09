Deputatul Alexandru Băișanu, proaspăt exclus din ALDE pentru că a acceptat propunerea lui Dăncilă pentru un portofoliu în Guvern, a anunțat că va depune o plângere penală împotriva liderul formațiunii, Călin Popescu Tăriceanu, pentru felul în care a decis să îl elimine din partid.

"Domnii au făcut acum un artificiu care nu are nicio legătură cu statutul partidului din care face parte. Nu există noțiunea de radiere. Eu ce voi face, în nume propriu vorbesc nu al colegilor, am vorbit cu avocatul, voi înainta în instanță documentație privitor la ceea ce s-a întâmpla și voi dovedi că, conform statutului, s-au făcut încălcări flagrante. Voi face și o plângere penală împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu și a celor care și-au permis să se gândească că acest partid este înmatriculat pe persoană fizică", a declarat Alexandru Băișanu, în emisiunea "Bună, România" de pe B1TV.

Acesta a mai lansat și o serie de acuzații dure la adresa lui Călin Popescu Tăriceanu, arătând că a fost șantajat tot timpul și acum a luat decizii politice fără "a își mai aparține".

"Eu am să spună și în nume propriu și în numele altor colegi din organizația Suceava care s-au simțit trădați de președintele formațiunii, nu poți tu ca președinte a unui partid care e partid de lider să ascunzi liderul, să îl radiezi din lupta politică. Ar fi fost normal ca în momentul în care Tăriceanu spunea domnle m-au prins cu ceva, m-au îngenuncheat, m-au ținut oricum cu votul la lanț cei din PSD cu acel vot din Senat la necazul ăla. Efectiv, ALDE a fost ținut la pământ datorită problemelor penale pe care le-a avut. Nu știu dacă șantajat numai de PSD, șantajat de toată lumea, iar în momentul de față este clar că nu cred că Tăriceanu e senil, nu cred asta. Nu cred că Tăriceanu nu are experiență politică, nu cred că a făcut ceea ce a făcut fără propria conștiință și rațiune. Este clar că la momentul ăsta Călin Popescu Tăriceanu nu își mai aparține", a precizat Alexandru Băișanu.

Acesta a mai arătat că Tăriceanu s-a pregătit pentru cu totul altceva decât ce a primit după ultimele decizii.

"Călin Popescu Tăriceanu s-a spălat, s-a dușat o lună de zile, s-a pregătit ca să meargă la o nuntă și a ajuns la o înmormântare, i s-a transmis greșit locul. Omul a trădat fiind obligat să trădeze, a fost pus la pământ", a fost concluzia extrem de plastică a lui Alexandru Băișanu.

Reamintim că ALDE a decis în ședința de vineri excluderea lui Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Băișanu și Ion Cupă din partid pe motiv că au acceptat funcții publice de la premierul Viorica Dăncilă.

