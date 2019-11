Primarul liberal din Balș, cercetat penal după ce ar fi agresat un tânăr care transmitea live pe Facebook (VIDEO)

Primarul liberal din Balș este acuzat că ar fi agresat un tânăr care transmitea live pe Facebook, informează B1 TV. Bărbatul spune că a fost lovit de edil, care i-a și distrus telefonul mobil. În schimb, primarul Mădălin Teodosescu susţine că este urmărit de ceva timp de băiat, fără să cunoscă motivul, şi că nu l-a agresat, ci chiar el a sunat la poliţie.

Primarul Mădălin Teodosescu este acum cercetat penal pentru lovire, precizează Olt Alert.

