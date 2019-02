'Banca, aurul si teleormaneanul!' Florin Cîțu, despre inițiativa lui Dragnea: Neconstituțională! Programul 'dinți de aur pentru fiecare PSD-ist' nu se poate realiza

“Banca, aurul si teleormaneanul!”. Senatorul PNL Florin Cîțu susține că inițiațiva lui Liviu Dragnea de a repatria aurul din Marea Britanie este neconstituțională.

“Nu va speriati. Nu va duceti dupa fenta.

Ineptia de proiect de modificare a statutului BNR, sustinuta de ‘marii specialisti bancari internationali’ Dragnea si Serban Nicolae, nu poate fi adoptat pentru ca incalca Constitutia”, scrie liberalul pe Facebook.

Proiectul de lege incalca art 130 si art 131 al Tratatului de Functionare a UE care este parte a Constitutiei Romaniei, arată acesta.

Totodată, Cîțu le propune ‘specialiștilor’PSD-iștilor să aducă aurul din Rusia.

“Nu mai spun ca trebuia notificata BCE pentru modificari la statutul BNR.

Proiectul contine numai prostii care arata clar ca cei doi autori habar nu au ce au semnat.

Sa va spun ce nu stiati, autorii acestui proiect nu sunt doar domnii Socol si Valcov ci si grupul organizat si foarte vocal care pune presiune pe BNR de cateva luni.

In ceea ce-i priveste pe initiatorii legii este foarte clar ca simpla participare la intalnirile in care conducerea BNR da lectii de economie nu este suficienta.#CititulNuAOmoratPeNimeni

Tentativa lor ieftina si complet analfabeta economic de a-l prezenta pe liderul PSD ca pe un roman adevarat care repatriaza aurul, este doar un bluf. Nu mai pacaleste pe nimeni.

Liviu si Serban, de ce nu faceti un proiect de lege sa aduceti aurul de la Moscova inapoi? Se supara sefu’?

#RomaniaFaraPSDsiALDE #RomaniiTrebuieSaStie

P.S.

1.Rezervele sunt internationale pentru ca sunt tinute in instrumente denominate in alte monede decat lei. Daca se schimba din “administrarea rezervelor internationale” in “administrarea rezervelor” atunci BNR este fortata sa tina rezerva doar in lei. Asta da management al riscului.

2. Proiectul de lege ii da voie bancii centrale sa se joace cu rezerva in aur exclusiv pentru a obtine profit. Domnii autori si domnii initiatori, atunci cand tranzactionezi se fac si pierderi. Atunci sa va vad. Va suparati ca a crescut ROBOR si vreti sa fie mai stabil dar vreti mai multa volatilitate in administrarea rezervelor valutare. Sunteti voi siguri ca asta vreti?

3. Programul “dinti de aur pentru fiecare psd-ist” nu se poate realiza.”, scrie senatorul PNL.

Totodată, el subliniază că agentia de rating confirma scenariul prezentat de el:“Romania in criza si in curand rating ul de tara ajunge la “junk”.

Amintim că Agenția Standard - Poor's ar urma să scadă ratingul de țară a României de la "stabil" la "negativ". (Detalii AICI)

“Urmeaza cresterea dobanzilor, deprecierea monedei narionale, inflatie si somaj.

Sa vedem cum se mai lauda guvernul cu aceasta stire”, conchide Florin Cîțu.