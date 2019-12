Banca Mondială: Incendiul de la Colectiv a îmbunătăţit activitatea autorităţilor. Presiunea publică a contat cel mai mult

Alanna Simpson, senior expert în managementul dezastrelor din cadrul Băncii Mondiale, a declarat că incendiul de la Colectiv a îmbunătăţit multe lucruri în activitatea autorităţilor cu privire la gestionarea dezastrelor, iar presiunea publică a avut un rol determinant.

„Cred că România a făcut un progres foarte mare în ultimii ani în ceea ce priveşte reacţia la dezastre, în principal utilizând fondurile europene. Mă refer la achiziţia de echipamente, generatoare sau pompe de mare capacitate pentru inundaţii, echipamente de intervenţie în incendii. Aici s-au făcut progrese foarte mari. Însă mai există foarte multe de făcut în ceea ce priveşte rezistenţa clădirilor”, a declarat expertul Băncii Mondiale, pentru Agerpres.

Ea a fost întrebată dacă, în opinia sa, incendiul de la Colectiv a schimbat ceva în conştiinţa şi în modul de lucru al autorităţilor, în condiţiile în care opinia publică trăieşte cu impresia că nu s-a schimbat nimic.

„La fel este şi cu dezastrele făcute de oameni. Le manageriem la fel. Ne pregătim la fel. Incendiul de la Colectiv a fost groaznic, am vorbit cu mulţi oameni care aveau prieteni acolo şi cred că a fost un moment critic în conştiinţa românilor şi cred că a existat un progres de atunci. S-ar putea ca acest lucru să nu fie vizibil pentru toată lumea, dar grupurile din societatea civilă cu care m-am întâlnit au devenit foarte active în managementul dezastrelor mai ales după acel incendiu. Lucrurile se mişcă încet, dar cred că nu este uşor să reparăm această situaţie. La nivel conceptual, pare foarte uşor, dar implementarea este foarte grea şi costisitoare. Deci este o adevărată provocare. Dar am văzut angajamente în această direcţie. Sunt de doi ani în România şi lucrez cu autorităţile pe această temă şi am văzut schimbarea în instituţiile guvernamentale”, a răspuns Simpson.

„Îmi imaginez că cineva care nu este atât de conectat cu activitatea Guvernului i se pare că nu s-a făcut nimic, însă cred că această presiune publică este necesară. Trebuie să ne asigurăm că deciziile guvernamentale ne fac şcolile mai sigure, spitalele mai sigure, să fim siguri că clădirile sunt construite în normele privind siguranţa la incendii, să fim siguri că factorii de decizie ştiu că este un subiect foarte important. Dacă nu există niciun argument pentru ca factorii de decizie să ia aceste lucruri în serios, atunci ei se concentrează pe astuparea gropilor de pe drumuri sau altele. Factorii de decizie intervin acolo unde presiunea publică spune că este nevoie de intervenţie. Astfel că faptul că am avut un public mobilizat, solicitând ca problema să fie rezolvată, a ajutat”, a mai explicat expertul Băncii Mondiale.