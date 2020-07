Bandă unică pentru transportul în București. Gabriela Firea: Marcăm o premieră (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, implementarea unei etape în procesul de fluidizare a traficului din București. Este vorba despre inaugurarea unei benzi unice mult așteptate. Aceasta este amenajată pe liniile de tramvai, unde dimineața circulă și autobuzele.

3 linii de autobuz intens circulate și cu un flux mare de călători circulă pe linia de tramvai, la fel cum se întâmplă în multe orașe europene, de exemplu Bruxelles.

„Autobuzele merg mult mai bine, mult mai repede, mult mai comod pe linia de tramvai, astfel încât călătorii ajung la destinație mai devreme, au calculat colegii de la STB, cu 30%. De câteva zile se fac reparațiile și amenajările necesare, dar și foarte multe teste, pentru a nu exista pericol de accidentare. De asemenea, călătorii pot să schimbe tramvaiul cu autobuzul și inves mult mai rapid, deoarece acum sunt și stații comune", a declarat primarul Gabriela Firea.

Ea a mulțumit apoi celor de la STB, Brigăzii Rutiere, Ministeurlui de Interne și parlamentarilor, „care au înțeles necesitatea benzii unice în Capitală, tocmai pentru a rezolva măcar o parte din traficul sufocant din Municipiul București”.

„Azi marcăm o premieră!”, a mai precizat Firea.

