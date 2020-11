Banii de la Consiliul Județean Bihor, împărțiți pe criterii de performanță către primăriile din județ: Care sunt principalii indicatori de pe lista lui Bolojan

Consiliul Județean Bihor, condus de Ilie Bolojan, a stabilit 12 indicatori de performanță în funcție de care, începând din 2021, vor fi alocate fondurile către cele 101 administrații locale din județ. Indicatorii se referă la chletuielile cu personalul din primării, gradul de colectare a veniturilor la bugetele locale, felul în care sunt gestionate fondurile sau curățenia din localități, informează ebihoreanul.ro. Iar aceste criterii sunt menite să pună capăt alocărilor de resurse în mod discreționar, pe criterii politice.

Potrivit sursei citate, decizia a fost luată în contextul în care aproape jumătate din cele 101 primării din județul Bihor nu reușesc să își acopere cheltuielile cu salariile angajaților din impozitele încasate de la cetățeni. Asta în condițiile în care există primării în Bihor unde angajații primesc salarii mult peste cei care lucrează la Primăria Oradea.

"Avem în Bihor 101 unităţi administrativ-teritoriale, din care 42 nu-şi acoperă cheltuielile de personal din impozite de la cetăţeni. Acestea trebuie să primească bani de la statul român şi de la alte localităţi ca să funcţioneze", a declarat Ilie Bolojan, fără a da exemple concrete, dar precizând că până la finalul acestui an, primarii vor trebui să ia măsuri dacă vor să mai primească fonduri de la Consiliul Județean.

Printre indicatorii de performanță se numără salariile funcţionarilor raportate pe cap de locuitor, serviciile publice oferite de primării cetăţenilor, modul în care sunt gestionați banii și fondurile atrase din alte surse.

"Costul în Oradea este de 174 lei pe an, cel mai mic din Bihor, datorat și faptului că, cu cât numărul de locuitori e mai mare, cu atât cheltuielile se distribuie la mai mulţi. (...) Cele mai scumpe servicii oferite de o primărie din Bihor sunt de 1.090 lei pe an, de 2,5 ori cât media pe judeţ. Domnul primar de acolo va primi datele şi sper să ia măsurile care se cuvin", a precizat Bolojan. În aceste condiții, primarii vor trebui să facă reduceri de personal și salarii sau să nu mai solicite bani de la Consiliul Județean.

Alte criterii de avute în vedere de Bolojan se referă la cheltuielile de personal raportate la veniturile proprii, nivelul veniturilor din impozitul pe venit global sau nivelul veniturilor proprii din impozitele pe proprietate.

"Din păcate, avem primării în judeţ cu grade de încasare a veniturilor de 30%, 40%, 50% sau 60%. Cei care au grade de colectare sub 80% vor trebui să ajungă la acest nivel în primul an şi la 90% în al doilea an. (...) Sunt pentru o alocare de fonduri în funcţie de performanţe. Nu e normal să iei bani de la o primărie care îşi face treaba şi să dai la o primărie care nu îşi face treaba ", a mai precizat Bolojan.

Există și o categorie de indicatori care se referă la curățenia localităților. Astfel, se va ține cont de cât de curate sunt şanţurile şi acostamentele, precum și dacă terenurile agricole din apropeirea drumurilor sunt cultivate, dacă pășunile sunt curățate sau dacă pe albiile râurilor există gunoaie. Totodată, primarii localităților bihorene vor trebui să au sisteme funcționale de colectare a deșeurilor.

Banii de la Consiliul Județean vor fi alocați către primării și în funcție de gradul de atragere a fondurilor guvernamentale sau europene, precum și de implementarea proiectelor de investiții.

"Avem zeci de proiecte în Bihor pe PNDL care sunt blocate. Dacă cumva programul este oprit, aceste proiecte rămân nefinalizate. Spre exemplu, ar fi o nenorocire să rămânem cu o reţea de canalizare care nu are staţie de epurare. Aceste lucrări vor trebui finalizate", a mai spus Ilie Bolojan.