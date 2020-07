Banii europeni pentru magistrala de metrou M6 Gara de Nord – Băneasa riscă să fie pierduţi. Corina Crețu: Nu avem niciun contract semnat, iar lucrările ar trebui finalizate în 2023

Finanțarea din bani europeni pentru Magistrala de Metrou M 6 Gara de Nord – Băneasa riscă să fie pierduți, avertizează europarlamentarul Corina Crețu. Ea aminteşte de alocarea din februarie 2019, pentru care a semnat în calitate de comisar european pentru politică regională în mandatul lui Jean-Claude Juncker, în valoare de 517 milioane euro, însă faptul că lucrările nu au început deja este un lucru grav.









Fostul comisar european Corina Crețu trage un semnal de alarmă cu privire la fondurile europene ce trebuiau investite în magistrala de metrou M6 Gara de Nord – Băneasa. Pentru că lucrările nici măcar nu au început, deși ar trebui finalizate până în 2023, România poate pierde definitiv banii alocaţi.

„O veste realmente îngrijorătoare: banii europeni pentru Magistrala de Metrou M 6 Gara de Nord – Băneasa riscă să fie pierduţi ‼️ În februarie 2019 am semnat, în calitate de comisar european pentru politică regională, alocarea a peste jumătate de miliard EUR (517 milioane EUR) pentru construcţia liniei de metrou 6. Am avut zeci de şedinţe cu DG Regio şi cu autorităţile române până am ajuns la această decizie, pe care am urgentat-o tocmai pentru ca banii să fie folosiţi cât mai devreme şi să înceapă lucrările”, a scris Corina Creţu luni pe Facebook.

Cofinanțarea europeană ar urma să asigure construcția unei secțiuni de 6 kilometri din linia de metrou, asigurând legătura cu linia de metrou M4 (Gara de Nord – Lac Străulești), construcția a șase noi stații de metrou subterane între zona 1 Mai și complexul comercial Băneasa, precum și achiziționarea a douăsprezece garnituri de metrou, fiecare cu câte șase vagoane.

Doar că se apropie termenul limită, iar autoritățile române nu au demarat proiectul.

"Investiția ar fi fost un real beneficiu pentru locuitorii Capitalei, precum și pentru turiști, care ar fi beneficiat de servicii de transport moderne către și dinspre Aeroportul Internațional Otopeni", mai spune Corina Crețu.

Europarlamentarul român este de părere că „grav este că deşi lucrările ar fi trebuit să înceapă de la mijlocul anului trecut, suntem la peste un an distanţă de la acest moment şi M6 nu are nici acum contract semnat, deşi licitaţia este lansată din martie 2019”.

„Iar dacă lucrările nu se finalizează până în 2023, România va pierde definitiv banii alocaţi. Pur şi simplu nu îmi pot explica lentoarea cu care se implementează acest proiect atât de necesar. O săptămână bună tuturor!”, conchide Creţu.









Metroul spre Otopeni, doar pe hârtie





Atunci când au cerut bani europeni pentru a construi magistrala de Metrou M6 - care să lege nord-vestul Capitalei de Aeroportul Henri Coandă - Ministerul Transporturilor și Metrorex estimau că vor finaliza lucrările până în 2023. Din pacâte, deși suntem deja în a doua jumătate a anului 2020, lucrările nici măcar nu au început.

Magistrala M6 ar urma sa lege actuala rețea de trenuri subterane din Capitală de Aeroportul Henri Coandă. Practic, traseul ar urma să înceapă de la stația 1 Mai (de pe Magistrala M4, din nord-vestul Capitalei) să continue, până la aeroport, cu 12 stații: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Bratianu și Aeroport Otopeni.