Bărbatul de 47 de ani, testat pozitiv abia în a 12-a zis de supraveghere. Nelu Tătaru: Membrii familiei sale au fost testați marți și vor fi retestați în perioada următoare (VIDEO)

Bărbatul de 47 de ani, cel mai recent caz de infecție cu coronavirus depistat în România, este asimptomatic și a fost testat pozitiv abia în a 12-a zi de la momentul izolării sale, a afirmat Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, marți, în direct pe B1 TV.

„Un bărbat 47 de ani, asimptomatic, la testul de supraveghere din a 12-a zi pozitiv. Este persoana care a stat în dreapta femeii de 28 de ani de la Timișoara. El se afla în izolare la domiciliu”, a afirmat Nelu Tătaru.

Întrebat de Aneta Sângeorzan dacă locuia împreună cu alte familii, Nelu Tătaru a răspuns: „Da. Toți sunt luați în ancheta epidemiologică și considerați ca și contacți direcți”.

El a explicat că membrii familiei au fost testați marți și că va fi „restestată în perioada următoare”. Totodată, demnitarul a mai adăugat că „este momentul infectării. Replicarea virală, în prima zi, nu îți dă test pozitiv”.

Întrebat ce mesaj are pentru populație, Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a răspuns: „Mesajul este strict de precauție, pe care l-am spus. Nu panică, precauție. Condițiile igienice, precauțiile pe care le au vizavi de spălatul pe mâini, vizavi de vizitat locurile aglomerate, vizavi de evitat contactul cu persoanele care prezintă infecții respiratorii acute, evaluarea în timp a stării noastre de sănătate. Apariția primelor simptome să ne facă să ne adresăm unui medic de familie. Nu acele depozite de alimente, pe care le facem în casă, sunt cele care ne vor feri de coronavirus”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.