Bariere distruse în parcările publice din Sectorul 4. Șoferii forțează intrarea, provocând distrugeri (VIDEO)

Situație revoltătoare în parcările de utilitate publică din Sectorul 4 al Capitalei. Construite de la zero, modernizate și dotate conform ultimelor standarde, noile parcări sunt distruse contant de cei care refuză practic să le utilizeze în mod civilizat.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a publicat, duminică, imagini cu şoferi care forţează barierele la intrarea în parcările din Sectorul 4, provocând distrugeri.

”Evident că toţi cei care aleg să trateze cu dispreţ domeniul public sunt amendaţi”, a anunţat primarul.

Cele mai avariate dotări sunt sistemele de acces/ieșire, chiar dacă acestea se află montate în parcari publice a căror utilizare, în momentul de față, este gratuită. Chiar și așa, însă, în ultimele imagini surprinse de camerele de supraveghere, se vede clar cum șoferii fortează intrarea în parcare, deși accesul este foarte ușor, dacă noile dotări ar fi folosite în mod corespunzător.

