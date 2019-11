Președintele USR, Dan Barna, a anunțat luni în plenul Parlamentului că partidul său va acorda votul de încredere pentru învestirea guvernului condus de Ludovic Orban.

"România are nevoie de multe reforme și sunteți în fata unei mari provocari pentru că pornim cu o majoritate care există și pornim sa reparăm România în urma unei guvernări care e greu de spus dacă a existat de la Cuza o guvernare mai incompententă", a afirmat Dan Barna.

Acesta a criticat în termeni duri și rezultatele extrem de proaste ale PSD.

"Sunt ultimele rămășite ale unei guvernari PSD-Dragnea care aproape a scos România din Europa. Nu au reușit să facă nicio autostradă, au facut 40 de gradinite din 2500 promise (...)", a afirmat Dan Barna.

Acesta a tras și un mesaj de avertisment pentru Ludovic Orban că "nu vor rămâne nepăsători la posibile derapaje care ar putea apărea.

Dan Barna a ținut să condamne și atacul lansat de Gabriela Firea la adresa Asociației Dăruiește Viață care construiește un spital pentru copiii bolnavi de cancer.

"Am văzut un spectacol grotesc în care oameni onesti care din propriile resurse construiesc un spital pentru copii au fost batjocoriți de PSD", a afirmat Dan Barna.

