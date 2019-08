Candidatul alianţei USR-PLUS, Dan Barna, a arătat, duminică seară în direct pe B1TV, că e optimist privind posibilitatea unui tur 2 al alegerilor prezidenţiale fără PSD, arătând că ar fi un semnal bun pentru români.

"Eu sunt optimist în sensul că România va avea pentru prima dată o alternativă de viitor între candidatul PNL şi varianta USR-PLUS şi candidatura mea. Este obiectivul nostru de a ajunge în turul 2 şi ar fi un semn de însănătoşire, de bine pentru societate. După ce un partid îşi bate joc de ţara ta timp de 3 ani că asta a făcut PSD, ne-a ţinut doar în obsesia lor cu justiţia, este foarte firesc ca oamenii să nu le mai ofere încrederea. S-a întâmplat deja la europarlamentare şi eu sunt convins că votul va fi în aceeaşi direcţie şi la prezidenţiale, şi la locale, şi la parlamentare", a afirmat Dan Barna.

Întrebat de un tur doi fără prezenţa sa, Dan Barna a refuzat să numească alţi doi candidaţi pe care i-ar vrea în actul final.

"Este un scenariu la care nici nu mă gândesc. Eu am o gândire optimistă, văd un tur doi candidat PNL candidat USR-PLUS, un tur doi firesc, sănătos pentru România", a declarat Dan Barna.

