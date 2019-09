Dan Barna s-a prezentat vineri în jurul ore 10:30 la sediul Biroului Electoral Central pentru a depune liste cu semnături pentru înscrierea în alegerile prezidențiale. Însoșit de liderii de alianță, acesta a lansat un atac la adresa președintele Klaus Iohannis afirmând că vrea să fie un președinte full time și nu doar un pompier care să stingă focul în momente de criză.

"Pentru că România are nevoie de un președinte full-time, România are nevoie de un președinte prezent în fiecare zi în viața cetății. Un mandat de 5 ani este un mandat lung, putem vedea cu toții unde suntem. Dacă continuăm la fel poate nu o luăm înapoi, dar stagnăm. Numai că România are nevoie azi să înceapă să se dezvolte, România trebuie să meargă mai departe. Ceea ce propun eu și alianța USR Plus este exact energia, voința și ambiția de a merge mai departe, de a nu rămâne în același joc de glezne de 30 de ani", a afirmat Dan Barna.

”Iohannis și PNL ne spun constant că mai bine nu se poate. Noi spunem că se poate. Președintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele în care casa a luat foc. Dacă era mai implicat și mai diligent, poate nu am fi ajuns să luăm foc”, a mai susținut candidatul alianței USR-PLUS.

În total, Dan Barna de pus la Biroul Electoral Central aproximativ 400.000 de semnături de susținere.

