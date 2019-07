Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat candidatul Alianței 2020 USR-PLUS la alegerile prezidențiale, în timp ce președintele PLUS, Dacian Cioloș, va fi propunerea alianţei pentru funcția de premier în cazul unui succes la alegeri.

Decizia a fost luată după mai multe rânduri de negocieri între USR şi PLUS urmând ca protocolul privind candidaturile să fie semnat de conducerea celor două partide.

Votul oficial ar urma să fie dat în aproximativ două săptămâni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.