Dan Barna a fost desemnat candidatul USR pentru prezidenţiale: "Este o funcție în stat care e mai importantă decât oricare alta: președinția României și ea are nevoie de elanul USR”

Congresul USR de sâmbătă l-a votat pe preşedintele formaţiunii Dan Barna drept candidatul pentru alegerile prezidenţiale. Acum acesta va merge să se dueleze cu candidatul propus de PLUS, mai mult ca sigur Dacian Cioloş, pentru a desemna candidatul pe care îl sprijină Alianţa.

"Chiar cred că România are nevoie de ADN-ul USR la Cotroceni. Cred că obiectul USR PLUS în campanie e de a transforma România în care copii și tinerii vor să trăiască și mulți vor să se întoarcă. Mulțumesc încă o dată. Alianța USR-PLUS merge la victorie”, a declarat Dan Barna, la finalul Congresului

Dan Barna a subliniat că acum atenţia se va muta spre negocierile cu PLUS pentru desemnarea unui candidatu unic.

"Am mai făcut încă un pas pentru ca alianța USR PLUS să poată guverna în 2020. Am fost votat de către colegii mei să reprezint acest partid, vom vedea care va fi rezultatul și după discuțiile cu PLUS pentru candidatul la președinția României.

Suntem pe un acord formal în cadrul negocierilor pentru un tandem: unul va fi candidatul la președinție, altul la premier. Miza acestor discuții cu PLUS este să construim un scenariu funcțional pentru România", a subliniat Barna.

Preşedintele USR, Dan Barna, anunţa, luni, într-o emisiune pe B1TV, că în două săptămâni va fi anunţat candidatul Alianţei pentru alegerile prezidenţiale. Acesta a arătat că acesta va fi stabilit în urma unei analize pe modelul SWOT.

Sâmbătă vom avea un congres al USR în care, conform statutului, va fi nominalizat candidatul USR pentru cursa prezidenţiale. Vom avea, sper eu, în câteva zile şi decizia alianţei. Va fi cu siguranţă un candidat unic. Vom avea o propunere de tandem candidat prezidenţiale şi variantă premier astfel încât să putem construi mai departe scenariul de Românie pro-europeană pe care apoi alianţa îl va duce în dezbaterea publică şi apoi în alegerile prezidenţiale şi în campania pentru locale şi parlamentare", a afirmat Dan Barna, în direct pentru B1TV.