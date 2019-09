Situație extrem de stânjenitoare pentru liderii USR-PLUS care după ce au susținut în țară inițiativa "Fără Penali în Funcții Publice" sunt puși în situația de a veni candidat din partea Franței, parte parte a grupului Renew Europe, o persoană cercetată pentru angajări fictive, o speță foarte similară cu cea în care a fost condamnat Liviu Dragnea.

După numeroase insistențe ale presei, Dan Barna a oferit, joi, un răspuns mai tranșant pe această speță și a afirmat că el nu cunoaște situația dar dacă se confirmă "de principiu", Sylvie Goulard nu va fi votată de europarlamentarii USR-PLUS.

"Este o decizie, nu am finalizat încă discuțiile cu colegii noștri, cei 8 europarlamentari pe care îi avem la Bruxelles. Voi veni cu un răspuns la această întrebare, la momentul de față nu știu care este poziția grupului, funcționând la propriu ambele partide, USR și PLUS, cu discuții directe, nu poți da un ordin să voteze într-un fel sau altul. Susținem oricum aceste principii de integritate, fără penali și celelalte.

Eu personal, necunoscând situația doamnei candidat al Franței, nu pot să mă exprim în această conferință de presă că nu cunosc speța.

O să revenim cu un răspuns foarte clar pe acest subiect. În principiu, nu vom susține, dar nu există dubiu aici, dacă este adevărat, nu e niciun dubiu, poziția noastră este împotriva oricărei persoane cu probleme penale indiferent dacă e susținută de Germania, Franța sau România. Nu știu speța, dar dacă se confirmă ce spuneți e clar", a răspuns Dan Barna, după numeroase insistențe ale presei.

