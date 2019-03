Dan Barna: Vom contesta la Înalta Curte decizia BEC referitoare la Alianţa 2020 USR-PLUS (VIDEO)

Dan Barna a anunţat, în direct pentru B1TV, că partidul pe care îl conduce va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia Biroului Electoral Central prin care se interzice participarea alianţei USR- PLUS în alegerile europarlamentare. Motivarea BEC a fost aceea că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice. Conform actelor, la USR figurează ca preşedinte Nicuşar Dan, iar la PLUS apare Raluca Daneş.

"Decizia de astăzi a BEC este una pe care o consideram absurdă. Un partid când îşi alege un nou preşedinte, dacă un singur membru contestă şi procesul dureaza 2-3 ani, atunci partidul nu mai poate participa în nicio alegere", a arătat Dan Barna.

Acesta a arătat că după alegerea lui în funcţie de preşedinte, un grup a contestat noua conducere, iar procesul încă se judecă şi din acest motiv nu poate figura în registrul partidelor.

Iar în cazul PLUS, Tribunalul Bucureşti a acceptat noua conducere, dar modificarea nu a fost făcută în Registrul partidelor deoarece a trebuit să fie lăsată să curgă perioada de apel.

