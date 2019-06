Dan Barna: Președintele a fost de acord ca inițiativa ”Fără penali în funcții publice” trebuie să facă parte din această revizuire a Constituţiei

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat, la finalul consultărilor de la Cotroceni, că i-a cerut preşedintelui Iohannis o revizuire mai largă a Constituţiei, iar acesta a accepta ca şi iniţiativa "Fără penali în funcții publice” să facă parte.

"Voiam ca reforma constituțională să fie un pic mai largă. Președintele a fost de acord ca inițiativa ”Fără penali în funcții publice” trebuie să facă parte din această revizuire", a declarat Dan Barna.

O altă temă discutată la consultări a fost cea a unei moţiuni de cenzură pentru dărâmarea guvernului condus de Viorica Dăncilă.

"Am discutat și pe marginea moțiunii de cenzură și am analizat diverse scenarii din perspectiva că moțiunea ar putea să treacă. Noi am rămas fermi referitor la apărare statului de drept și din această perspectivă sperăm ca legile justiției și Codurile să revină în Parlament și să le aliniem recomandărilor Comisiei de la Veneția

Dacă moțiunea trece se poate vorbi de un guvern interimar, fie de un nou guvern. I-am transmis președintelui poziția noastră: e greu pentru orice guvern non-PSD să funcționeze cu această majoritate, ar fi idea alegeri anticipate după prezidențiale. Susținem parlamentar orice variantă de Guvern non-PSD, cu acele condiții pe care le-am anunțat", a subliniat Dan Barna.

Acesta a militat din nou pentru organizarea de alegeri anticipate, iar abia după acest moment îşi va asuma guvernarea.

"Noi am spus de șase luni, un an aproape, că varianta corectă moral pentru România sunt alegerile anticipate. USR își va asuma guvernarea în momentul în care vom avea alegeri și o validare a unei noi componențe a Parlamentului. E total nerealist că un guvern poate să funcționeze cu această majoritate. Nu poți să faci lucruri semnificative în România cu oamenii pe care i-a uitat Liviu Dragnea prin Parlament", a susţinut Dan Barna.