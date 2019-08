Candidatul alianţei USR-PLUS, Dan Barna, a ţinut să lămurească toate acuzaţiile ce îi sunt aduse privind contractele cu statul pe care le-a avut înainte de a intrat în politică, cu ocazia participării la emisiunea Talk B1.

"Vreau să abordez şi marea acuzaţie ce îmi este adusă mie din lipsă de altceva legată de afaceri cu statul cu fonduri europene. Fondurile europene pentru toate statele sunt în proporţie de 70-80% adresate exact sectorului public. Banii europeni vin să completeze nevoia de funcţionare pentru primării, pentru Consilii Judeţene, pentru ministere, tocmai pentru ca statul să se poate armoniza mai bine cu ceea ce înseamnă valorile şi principiile europene.

Din perspectiva aceasta, faptul că o companie specializată în atragerea de fonduri europene a avut contracte cu beneficiarul principal, adică cu instituţiile ale statului român este ca şi cum îi reproşezi unui pompier că s-a dus şi a participat la stingerea unui incendiu. Realitatea este foarte simplă, am creat o companie în 2006, în 10 ani a devenit una dintre cele mai relevante şi consistente din punct de vedere al calităţii serviciilor din România. Contractele pe care le-am câştigat şi în câteva zile o să ies foarte transparent cu toate contractele, cu sumele, cu ceea ce s-a livrat pentru a închide odată acest subiect care îi sperie pe români pentru că nu toată lumea înţelege.

Au fost contracte câştigate prin licitaţie, contracte în care am participat transparent, contracte care au fost rambursate integral după monitorizări ale instituţiilor statului român şi ale instituţiei europene, ale Comisiei Europene. Practic, mie mi se reproşează că am contribuit la absorbţia de fonduri europene a României. Este un reproş pe care îl accept liniştit, împăcat", a explica Dan Barna.

