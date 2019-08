Dan Barna, nou atac la Klaus Iohannis: 'Îi reproşez că Moldova nu are autostradă / Din poziţia sa poate să genereze acel chef de a face treabă în rândul românilor' (VIDEO)

Dan Barna continuă să aducă critici privind activitatea lui Klaus Iohannis în fruntea statului în condiţiile apropierii alegerilor prezidenţiale. Într-o declaraţie de presă făcută la Iaşi, liderul USR i-a reproşat şefului statului că Moldova nu are autostradă.

Deşi recunoaşte singur că preşedintele nu are nicio prerogativă care să îi permită să se implice pentru proiecte de infrastructură, Barna consideră că funcţia îi dă o influenţă foarte mare asupra oamenilor şi îi poate motiva în a face lucruri.

"Preşedintele nu cară găleţi cu astfal sau nu trage curent, dar preşedintele are o forţă extraordinară prin puterea mesajului şi al direcţiei. România are nevoie de inspiraţie şi de încredere. Asta lipseşte şi asta a lipsit de ani buni în România şi dintre toţi vectorii politici preşedintele are cea mai importantă voce. Când vorbeşte preşedintele ţării toată media este atentă pentru că e cel mai legitim personaj din stat pentru că e ales direct de cetăţeni. Din această poziţiei, prin mesaje, prin implicare, prin toată această forţă instituţională care există poate să genereze acel chef de a face treabă în rândul românilor şi cred foarte mult în asta. Eu propun să fiu genul de preşedinte prezent, activ, implicat pentru că oamenii sunt mimetici şi dacă văd într-un mesaj într-o anumită direcţie oamenii competenţi chiar şi din instituţiile astea super birocratice capătă încredere că lucrurile pot să meargă spre bine.

Nu vreau să intru într-un joc de reproşuri factuale. Asta poate electoratul să aprecieze foarte bine. În momentul de faţă Moldova nu are autostradă. Este un element pe care nu îl contestă nimeni, este eşecul unor guverne succesive de 30 de ani încoace care au lăsat cea mai provincie istorică a României izolată de restul României", a afirmat Dan Barna.

Dan Barna, nou atac la Klaus Iohannis: 'Îi reproşez că Moldova nu are autostradă / Din poziţia sa poate să genereze acel chef de a face treabă în rândul românilor'