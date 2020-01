Președintele USR, Dan Barna, pare un lider de formațiune tot mai izolat în sânul echipei pe care a condus-o în ultimii 2 ani și jumătate. Dacă acesta ne-a obișnuit cu conferințe de presă în care era înconjurat de mare parte a echipei de la centru, ultimele sale apariții l-au înfățișat singur.

Dovadă este și conferința în care Moise Guran a fost primit în interiorul USR, unde Dan Barna a venit singur pentru a face anunțul, iar apoi a părăsit scena pentru a îl lăsa pe fostul jurnalist să își prezinte motivele pentru care a făcut acest pas și planurile de viitor.

Foto: Hepta - Dan Barna în septembrie 2019

Foto: Inquam Photos - Dan Barna și Moise Guran în ianuarie 2020

Scandaluri interne în USR

De altfel, Dan Barna devine tot mai neprezentativ în interiorul USR. După eșecul clar din primul tur al alegerilor prezidențiale, plecarea acestuia din fruntea formațiunii a fost cerută de mai mulți membri importanți, dar acesta avea să fie reconfirmat printr-un referendum intern în care a fost susținut doar de circa 25% din numărul total al membrilor de partid.

Cu toate acestea, reconfirmarea nu a pus capăt disputelor interne, ba scandalurile s-au amplificat. Astfel, a venit scandalul uriaș de la Ilfov unde purtătorul de cuvânt Olimpia Ardelean a fost exclusă pentru că a semnalat probleme privind felul în care au fost strânse semnăturile pentru inițiativa "Fără Penali în Funcții Publice".

Această decizie a dus la scrisoare de protest semnată de peste 500 de contestatari, prin care se contesta felul autoritat în care se iau deciziile la centru și preluarea partidului de un grup de loiali ai lui Barna, dar chiar și la proteste în fața sediului partidului. Dan Barna a răspuns la toate acestea cu alte excluderi.

Noul an a venit cu un nou scandal la Hunedoara unde organizația de la Deva a încercat să schimbe conducerea, dar răspunsul de la centru a venit cu 10 excluderi ale disidenților și instalarea unei conduceri pe placul celor de la centru.

În fața tuturor acestor scandaluri, Dan Barna a bătut cu pumnul în masă și a cerut membrilor să nu mai iasă pentru a comunica ei public privind partidul, ci să lase totul în seama lui sau a purtătorului de cuvânt, Ionuț Moșteanu.

Acest lucru este criticat însă de membrii importanți precum deputatul Tudor Benga. Contactat de B1.ro, acesta a respins un asemenea scenariu și a militat pentru ca partidul să își păstreze formatul în care s-a lansat de "partid deschis cu opinii diferite"

„Nu se pune problema! Să ne înțelegem, acesta a fost întotdeauna un partid viu, un partid deschis. Dacă nu va rămâne un partid viu și deschis ne vom duce la vale. Din punctul acesta de vedere, cred ca este cât se poate de clar ca acesta este un partid care are opinii diferite în diverse momente și este normal să fie așa. Suntem un segment consistent în interiorul partidului, care continuăm să pledăm și să ne luptăm cu USR-ul așa cum a fost el conceput și valorile lui fondatoare de partid altfel, realmente, cu democrație internă cât se poate de vie", a afirmat Tudor Benga, pentru B1.ro.

Moise Guran îl desființează pe Dan Barna

Acum, Dan Barna l-a adus în formațiune pe Moise Guran, un jurnalist cu o reputație importantă, dar care nu a ezitat să îl critice dur cu doar 3 luni înainte. De altfel, pe 18 octombrie, actualul membru USR îl desființa pe Dan Barna, pe blogul său personal, și maniera în care acesta gestionează partidul. „Barna nu distruge doar USR. Distruge și speranțele noastre de schimbare a României”, era titlul materialului.

„Observați faptul că radicalizarea poziției USR s-a produs mai ales după apariția dezvăluirilor împotriva lui Dan Barna și au fost și insuflate de acesta, la acea conferință ținută din camera de hotel. USR s-a transformat în Uniunea Salvați-l pe Barna, cum i-a zis domnul CTP”, mai spunea Moise Guran, despre noul său șef politic.

Vorbind despre poziționarea USR vizavi de intrarea la guvernare și de forțarea anticipatelor, Moise Guran mai scria, „În niciuna dintre variante USR-ul nu are câștig electoral, așa cum pare să spere deșteptul de Barna și consultanții săi fără minte. Acești oameni nici nu știu să negocieze, dar nici propriul inters nu par să-l înțeleagă. Ce fac ei acum nu înfundă PSD-ul ci abia îl salvează.

De altfel, el punea la îndoială chiar și legitimitatea lui Dan Barna în fruntea partidului.

„Să ne amintim că Barna a fost votat intern de doar șase mii din cei 16 mii de membri pe care USR pretinde că îi are”, mai adăuga Moise Guran, despre președintele USR.

Moise Guran despre jurnaliștii care intră în politică

Acesta nu a fost singurul moment în care Moise Guran se contrazice singur prin deciziile luate. Deși nu este primul jurnalist care îmbracă haina politică, o practică deja obișnuită în spațiul euroatlantic, chiar el era unul dintre cei care contestau această cutumă, ba chiar o făcea în termeni destul de duri, spunând că „nu detestă nimic mai mult”.

Se întâmpla în anul 2015, pe când Moise Guran încă era departe de cariera de membru USR. La acea vreme, proaspătul politician se poziționa ferm împotriva persoanelor care trec de la jurnalism, la politică.

„Înainte să apară orice fel de sondaje secrete, făcute de nu știu cine, vă spun doar atât: nu detest nimic mai mult decât detest un jurnalist care își abandonează meseria pentru a intra în politică.

E o indecență în sine față de ea (de meserie), față de tine ca profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri în meseria lor de bază) dar este și o trădare față de public.

Dacă ești jurnalist și vrei să candidezi undeva, mai bine iei o pauză, câțiva ani, să nu te mai asocieze lumea cu ceea ce ai făcut înainte”, scria Moise Guran la acea vreme.

Centrul pentru Jurnalism Independent avertizează că acțiunile lui Moise Guran, care a anunțat că renunță la cariera în media pentru a se alătura proiectului USR-PLUS, riscă să afecteze întreaga breaslă a jurnaliștilor. Asemenea conduită afectează nu doar o persoană, ci schimbă percepția publicului asupra întregii profesii, cu atât mai mult cu cât acest comportament vine din partea unei persoane care se bucură de o mare notorietate, susține ONG-ul.

„Principala armă și protecție a jurnalistului este credibilitatea lui, credibilitate care se câștigă în ani și se pierde într-o secundă. În situațiile în care jurnalistul se bucură de notorietate, acțiunile lui pot afecta întreaga profesie. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) consideră că situația lui Moise Guran ne aduce încă o dată în momentul în care devine esențial să discutăm despre standardele și normele etice ale profesiei”, a transmis Centrul.

Moise Guran și PLUS

Spre deosebire, Vlad Voiculescu a fost înconjurat de cei mai importanți membri PLUS, cât și de Moise Guran, în momentul în care și-a anunțat planurile cu care vrea să candideze la Primăria Capitalei, în conferința de presă susținută vineri.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

De altfel, Moise Guran nu a ezitat în a arăta public că este mai apropiat de cătrei cei de la PLUS decât cei din formațiune în care a ales totuși să se înscrie.

"Ceea ce am anunțat este că intenția mea este să mă înscriu în USR, tocmai pentru că am o compatibilitate evidentă și cu cei de la PLUS, care sunt mai degrabă de vârsta mea și pe profilul meu, decât cei de la USR, care sunt mai tineri și care au o forță evidentă ce trebui pusă pe o direcție care să le folosească și lor, și țării noastre. De aceea cred că dialogul cu cei de la USR se poate face mult mai bine din interiorul USR. Am convingerea că cei de la PLUS vor înțelege acest lucru, mai ales că și unii și alții vor să facă un singur partid. Înscrierea mea în USR este o chestiune oarecum formală, pentru că eu vreau să lucrez și cu unii, și cu ceilalți și toți să lucreze împreună, pentru ca în final să putem lucra și cu PNL”, a explicat Moise Guran.

De altfel, prima poziționare a lui Moise Guran de partea taberei PLUS în dauna USR a venit la câteva ore după oficializarea înscrierii în partid când a anunțat că îl susține pe Vlad Voiculescu pentru Primăria Capitalei și nu pe candidatul USR București, Nicușor Dan.

Tudor Benga a recunoscut apropierea lui Moise Guran de tabară PLUS, dar a respins o posibilă fuziune între cele două formațiuni într-un timp scurt.

"Moise a fost cât se poate de transparent din punctul acesta de vedere, faptul că el și-ar fi dorit, așa a și spus, că el și-ar fi dorit să intre în USR-PLUS, în ceea ce o să fie un singur partid. Acum aceasta este o discuție un pic mai complicată care nu a fost încă finalizată în interiorul celor 2 organizații. Avem o alianță politică, cooperăm în interiorul acestei alianțe. Acum pe mai departe a la longue", a arătat Benga.

În acest context, sosirea lui Moise Guran lângă Dan Barna ridică numeroase semne de întrebare privind felul în care fostul jurnalist vede viitorul acestei formațiuni. Pentru B1.ro, deputatul Tudor Benga a numit venirea acestui drept doar "un câștig de imagine" și a subliniat că speră să ajute pentrus stabilirea unui echilibru între taberele din USR.

"E un câștig de imagine bineînțeles și e important faptul că oamenii decis să se implice, toți oamenii care fac pasul către politică își asuma un efort.

Acum haideți să ne înțelegem în partid există în continuare o serie semnificativă de dezbatere, sunt niște falii în partid, nu avem de ce să ne ascundem de lucrul acesta. Eu personal sper ca Moise Guran să fie un factor de echilibru în acest context, pentru că este important fix pentru scopul proiectului", a subliniat Tudor Benga.