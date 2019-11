Jurnaliștii de la Pressone au realizat un material cu felul în care a decurs ziua primului tur al alegerilor prezidențiale pentru Dan Barna.

Cu această ocazie se poate vedea și felul în care a reacționat Dan Barna în momentul în care a conștientizat că nu mai sunt șanse pentru a ajunge în turul 2 al alegerilor.

"Băi, we did our best! Am făcut cât am avut know-how și resurse și elan. Adică, mi-aș reproșa, dar nu știu ce puteam să fac. Să trimit moaștele prin țară. Dincolo de asta...", a fost prima reacție a lui Dan Barna când a văzut că nu mai are șanse pentru a ajunge în turul 2.

Reamintim că în ciuda marilor speranțe făcute, Dan Barna a fost marele pierzător al primului tur după ce nu a reușit să strângă destule voturi pentru a ajunge în turul doi, fiind la aproape 10 procente în spatele Vioricăi Dăncilă.

Filmul integral privind cum a trăit Dan Barna ziua votului, poate fi urmărit în clipul video de mai jos: