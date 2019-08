Dan Barna, solicitare ciudată în contextul declaraţiei comune Iohannis - Trump: 'Trebuie dezvoltate relaţiile economice cu Rusia şi China'

Dan Barna, candidatul Alianţei USR-PLUS în alegerile prezidenţiale, a avut o poziţionare ciudată, într-o declaraţie făcută la Bacău, în urma declaraţiei comune adoptate de Klaus Iohannis şi Donald Trump în care riscurile pe care le reprezintă Rusia şi China sunt evidenţiate.

Preşedintele USR a subliniat că Relaţia cu SUA este una privilegiată şi trebuie consolidată, în condiţiile în care Parteneriatul Nord-Atlantic este singura garanţie reală a României, dar a lăsat cale deschisă pentru relaţii economice cu Rusia şi China.

“Parteneriatul Nord Atlantic este garanţia reală şi cred singura de care dispune România în momentul de faţă. Relaţia cu Statele Unite este o relaţie privilegiată, care trebuie menţinută şi consolidată tocmai prin faptul că România poartă pe umeri o uriaşă aşteptare a ceea ce înseamnă NATO şi acest parteneriat cu Statele Unite, de a fi hub-ul de credibilitate şi stabilitate pe flancul estic. Deşi avem toate premisele, suprafaţă, resurse, poziţie geopolitică, context politic, totuşi pare că ne chinuim să ratăm oportunităţi. (...) Poziţia României trebuie să fie clară, de a fi membru care contează şi care e din ce în ce mai relevant în structura NATO”, a afirma Dan Barna, conform Agerpres.

Pe de altă parte, Barna a afirmat că trebuie dezvoltate relaţiile economice cu Rusia şi China, pe care i-a numit actori ”relevanţi” pe plan mondial.

“Sunt relaţii de diplomaţie funcţională acolo (...) Relaţiile economice sunt fundamentale şi acestea sunt de acord că trebuie menţinute şi dezvoltate pe principii foarte clare,şi aici vorbim şi de potenţiale investiţii care pot fi făcute, nu văd o problemă din punctul ăsta de vedere (...) Politic, sunt actori relevanţi pe plan mondial. Nu putem să-i ignorăm, cum, tot aşa, nu putem să pretindem că avem vreo relaţie privilegiată, în vreun fel, cu Rusia, pentru că istoria nu ne ajută din această perspectivă'', a spus Barna.

Candidatul USR a vorbit şi despre relaţia cu Europa, afirmând că este nevoie de oameni competenţi, care să reprezinte ţara, pentru că “politica iresponsabilă” din ultimii ani a făcut ca România să nu aibă o voce puternică în cadrul Uniunii.

“Pe plan european, deşi suntem al şaselea sau al şaptelea stat, vedem ce se întâmplă cu Brexit-ul, în realitate vocea noastră are tăria unui stat de pe poziţia 24,25. Am ajuns, cumva, la marginea Europei după trei ani de politică iresponsabilă şi am avut până de curând o voce foarte slabă în Europa. La masa discuţiei în cadrul Uniunii Europene, vocea României aproape nu a contat. (...) Ceea ce propune Alianţa USR-PLUS este competenţă şi onestitate şi, dacă vom trimite la nivel european, în mai multe poziţii, oameni competenţi cu voce, nu doar cu prezenţă, atunci vom şi conta ca al şaselea sau al şaptelea stat, nu doar ca prezenţă fizică”, a mai spus Barna.

