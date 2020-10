Barna și Cioloș, apel disperat către membrii USR-PLUS, după conflictele interne: Există temeri serioase că alianța nu va scoate nici măcar 7% la parlamentare, iar membrii refuză să semneze pentru listele cu candidații propuși

Probleme uriașe pentru aliannța USR-PLUS, cu câteva săptămâni înainte de alegerile parlamentare. După rezultate slabe la locale și după conflicte interne care au zguduit alianța în contextul stabilirii listelor cu candidați, există serioase temeri în rândul membrilor că scorul nu va atinge nici măcar 7%. Mai mult, USR-PLUS întâmpină dificultăți și cu listele de semnături, în condițiile în care nici măcar proprii membrii nu doresc să mai susțină candidații propuși.

Apelul făcut de Barna și Cioloș către membrii USR-PLUS

În acest contet, copreședinții USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au transmis o scrisoare deschisă către membrii formațiunii în care fac apel la unitate, înainte de alegerile parlamentare, spunând că au nevoie “de toți oamenii buni, chiar și de cei care nu sunt de acord cu noi”. Mai mult, pe ultima sută de metri, copreședinții lansează promisiuni pentru membrii alianței, în încercarea de a stinge revoltele interne.

Mesajul vine în contextul în care în ultima vreme au fost mai multe conflicte în interiorul USR-PLUS privind alegerea candidaților pentru locurile eligibile pe listele de la parlamentare.

“Suntem la mai puțin de două luni de cele mai importante alegeri ale generației noastre. Vreme de patru ani, ne-am luptat să demascăm și să împiedicăm hoția vechii clase politice. Nu am reușit tot timpul - pentru că nu eram încă destui în Parlament. Pe 6 decembrie, putem fi mai mulți. Mult mai mulți.

Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de unitate. Avem nevoie alături de noi de toți oamenii buni. Chiar și de cei care nu sunt de acord cu noi. Chiar și de cei față de care am greșit. Am fi putut să facem lucrurile mai bine și poate mai din timp. Și le vom face, pentru că bunele intenții nu sunt suficiente dacă nu sunt urmate de fapte. USR PLUS nu este un partid perfect, dar este un partid pe care îl putem face mai bun, cu toții”, se arată în mesajul comun.

Promisiunile aruncate de Dan Barna și de Dacian Cioloș pentru a stinge conflictele

Horoscop MARIANA COJOCARU pentru săptămâna 11- 17 octombrie. ZODIILE care vor avea de SUFERIT. IATĂ ce le așteaptă

Barna și Dacian Cioloș au făcut referire și la mulți membrii USR-PLUS care au decis să părăsească formațiunea și să candideze independent.

Pentru a domoli spiritele certărețe din interiorul Alianței Barna și Cioloș au anunțat o listă de promisiuni. Printre acestea ar fi vizate: cumulul de funcții, limitarea mandatele aleșilor sau legislativ cu 300 de parlamentari.

“Haideți alături de noi să construim acest partid. Am citit cu atenție propunerile făcute de foști colegi de-ai noștri care acum au decis să participe independent la alegeri. Sunt idei pe care le susținem și pe care le vom implementa, sperăm noi, împreună. Vom avea o echipă care va munci la modificarea și îmbunătățirea statutului, ca să avem pârghii mai bune pentru evitarea conflictelor. Vom avea o transparență totală a banului public, inclusiv a sumelor forfetare ale tuturor aleșilor. Vom avea indicatori de performanță pentru toți candidații noștri, procese de resurse umane mult mai bune și vom avea ca prioritate eliminarea tuturor impostorilor din funcțiile publice. Ne vom asigura că avem o structură de management a partidului formată din profesioniști. Vom adresa cumulul de funcții și vom limita mandatele aleșilor.

Putem construi împreună un partid capabil să schimbe clasa politică. Împreună, putem schimba legile care apără hoția și impostura. Putem elimina pensiile speciale și privilegiile politicienilor.

Putem avea 300 de parlamentari și putem limita numărul de mandate consecutive pentru un parlamentar. Putem introduce Fără Penali în Constituție. Putem moderniza cu adevărat învățământul și sănătatea. Și putem salva pădurile României de la tăierile ilegale”.

În încheierea mesajului Dan Barna și Dacian Cioloș i-au rugat pe membrii USR-PLUS să aibă răbdare cu ei și au promis că vor dezbate cele 10 puncte din protocolul de fuziune menite să conducă la unitate în interiorul partidului.

“În protocolul de fuziune, avem 10 puncte care vizează îmbunătățirea funcționării noastre, ca partid. În perioada următoare, îl vom prezenta și dezbate cu voi, pentru ca măsurile de mai sus să devină realitate. Contribuțiile și experiența voastră sunt binevenite. Aveți răbadare cu noi. Mulțumim că ne susțineți chiar și atunci când ne criticați”, arată comunicatul transmis de USR-PLUS și semnat de cei doi copreședinți, Dan Barna și Dacian Cioloș.

Conflictele interne macină alianța USR-PLUS

Diviziunile interne s-au amplificat după fuziunea dintre USR și PLUS. Conflictele au atins punctul culminant în contextul selecției interne a candidaților care vor prinde locuri eligibile pe listele de la alegerile parlamentare, printre cei nemulțumiți aflându-se Vlad Teohari, Mihai Goțiu, Emanuel Ungureanu și Florina Presadă. Mai mult, după alegerile locale, deputatul USR Cornel Zainea a anunțat că demisionează din Parlament și din partid, explicând pe Facebook, evaziv, că decizia sa are la bază faptul că „USR și se pare că și PLUS devin partide în care câștigă cine “are control pe filială”.

Joi, și primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, a criticat decizia conducerii USR-PLUS de a invalida candidatura la parlamentare a lui Vlad Teohari, din partea USR-PLUS Diaspora.

Acesta a spus: „faptul că un om votat de o filială nu a putut să candideze în numele partidului pentru un delict de opinie mi se pare foarte grav”.