Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, cu Tudor Mușat, că prin declarația jignitoare a lui Niculae Bădălău la adresa românilor din Diaspora, PSD demonstrează că nu respectă românii.

”De asta îi bate diaspora de câte ori îi apucă, pe unde îi prinde îi cotonogește”, a spus Băsescu cu referire la votul covârșitor împotriva PSD de la alegerile prezidențiale.

”Să-l compătimim (pe Niculae Bădălău - n.r.). E degradant pentru un om politic, mai ales senator, lider al celui mai mare partid politic. E rușinos. O asemenea abordare explică și de ce se fac praf. Oamenii ăstia nu au respect pentru valori minimale. Ei nu-și respectă poporul, respectă doar banii. Toate abordările lor pleacă de la banul din buzunar. Arată lipsă de inteligență, de capacitate de a avea o minimă viziune despre poporul ăsta.

Când vorbești așa despre oamenii din Diaspora este greu de calificat.

Este adevărat, oamenii ăștia au plecat de bunăvoie, dar au plecat pentru că i-a împins nevoia din țară, s-au dus să găsească un loc mai bun sub soare.

De asta îi bate diaspora de câte ori îi apucă, pe unde îi prinde îi cotonogește. Au pierdut o lungă listă de alegeri pe seama votului din Diaspora și nu învață nimic.

Oamenii ăștia care au fost la vot, sunt oameni care gândesc la întoarcerea în țară. S-au dus la vot pentru că se gândesc la țara lor, unde vor să revină.

Ei îi urăsc pe toți cei care au deschis ochii. Ei se adresează, în general, celor cu puțină educație. Să mă scuze intelectualii socialiști, dar PSD nu e un exemplu de partid socialist. Ei se adresează celor săraci, celor pe care îi pot ține sub control dându-le bani. Asta a fost filosifia lor: cu cât mai mulți săraci, cu atât mai multe voturi, cu cât mai mulți dependenți de guvern, cu atât mai bine pentru PSD. Asta a fost filosofia pe care au făcut-o din 90 încoace, de pe vremea FSN”, a declarat Traian Băsescu.

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a provocat noi cpntroverse în spațiul public după ce a declarat că doar o mică parte dintre românii din străinătate sunt ”legali”, iar resul sunt ”fetele alea de le duc ăștia”.

Ulterior, social-democratul a spus, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că declarația sa jignitoare la adresa românilor din Diaspora a fost scoasă din context. (Detalii AICI)

