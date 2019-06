Traian Băsescu, despre o eventuală candidatură a Corinei Crețu la prezidențiale: Să iasă la două dezbateri și hai să vedem cine o mai votează (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a fost întrebat, vineri, în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum" cu Tudor Barbu, ce șanse ar avea comisarul european Corina Crețu să ajungă la Cotroceni în cazul unei alianțe dintre PSD și Pro România, partidul condus de Victor Ponta.

"Nu cred că va fi o alianță a Pro România cu PSD ca s-o sprijine pe Corina Crețu. De altfel, părerea mea sinceră este că dacă doamna Corina Crețu iese în una-două dezbateri n-o mai votează nimeni. (...) Hai să vedem cum e ca politican. Nu sunt răutăcios. Hai să iasă în două dezbateri publice și vedem cine o mai votează", a fost răspunsul sec al fostului șef de stat.

