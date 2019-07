Traian Băsescu: Dan Barna e prea tânăr pentru funcţia de preşedinte. Chiar dacă simpatizez personajul, aş opta pentru Cioloş (VIDEO)

Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat, în direct pentru B1TV, disputa din interiorul Alianţei USR-PLUS privind cine va fi candidatul în alegerile prezidenţiale. Acesta a arătat că fostul premier Dacian Cioloş ar fi mai potrivit.

"Barna pleacă de la o premiză greştită că analiza SWOT o să spună cine e cel mai potrivit. Nu, sondajele o să îţi spună, analizele sociologice, nu analizele SWOT, este de multe ori extrem de subiectivă şi atunci un indiciu îţi pot da sondajele.

Cred că Barna face o greşeală, încă dă impresia pentru prea tânăr pentru funcţia de preşedinte. Cioloş e mai hârşâit, mai în vârstă, are experienţa Bruxelles-ului şi o spun în condiţiile în care nu simpatizez deloc personajul. Dacă ar fi să aleg între cei doi, aş opta pentru Cioloş", a declarat Traian Băsescu.

Cât despre liderul USR Dan Barna, Băsescu a arătat că timpul lui ar fi în 2024 câd ar putea să il aibă contracandidat pe Victor Ponta.

"Domnul Barna probabil va fi un candidat potrivit peste 4 ani odată cu Ponta, că între timp se mai maturizează şi Ponta şi atunci vom avea 2 candidaţi potriviţi", a afirmat Băsescu.

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat, luni seară, că alianţa USR-PLUS îşi va anunţa candidatul din alegerile prezidenţiale în maximum 2 săptămâni. Întâi, Congresul USR se va reuni sâmbătă pentru a decide candidatul formaţiunii care va fi testat împotriva celui de la PLUS pentru a stabili candidatul alianţei.

