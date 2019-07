Fostul preşedinte Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Dacian Cioloş, cu care este coleg în Parlamentul European, pe care l-a acuzat că reprezintă interesele lui Emmanuel Macron şi nicidecum pe cele ale Europei.

"Macron este un şef de stat respectabil al Franţei care vrea să reformeze Europa după viziunea lui dar domnia lui nu a reuşit să reformeze propria ţară. (...) Macron nu reuşeste să rezolve marea problemă a ţării, dar vine să reformeze Europa.

A găsit un românaş care să îi fie executant la Parlamentul European în acest efort care zice domnul Macron înseamnă reforma Europei şi până acum în ce a constat această reformă. A apărut bugetul pentru zona euro cu izolarea aproape a ţărilor din Europa de Est şi dacă vă uitaţi la modul cum s-au împărţit funcţiile mare în UE iată că de când Macron reformează Europa cu sprijinul lui Cioloş, în negocieri s-a refuzat orice funcţie pentru est-europeni. Cioloş reprezintă interesele grupului Renew Europe", a subliniat Traian Băsescu, într-o intervenţie telefonică pentru B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.