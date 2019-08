Băsescu, despre clinciul prezidențial din ultimele zile: Nimic spectaculos. Barna vrea să compenseze vizita lui Iohannis în SUA, dar nu poate avea pretenția să fie primit de Trump (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat miercuri seară, în direct pe B1TV, startul cursei electorale către Cotroceni și a afirmat că evenimentele din ultimele zile nu sunt cu nimic mai deosebite de ceea ce s-a întâmplat în campaniile electorale anterioare.

„Este, dacă vreți, o desfășurare de evenimente premergătoare începerii campaniei, care nu este cu nimic deosebită de ce s-a întâmplat în campaniile anterioare. Deci nimic spectaculos”, a spus Traian Băsescu, în cadrul emisiunii moderate de Tudor Mușat, comentând declarația lui Barna, care afirmase anterior că, dacă va fi ales, el nu va fi nici președinte-jucător, nici spectator, ci un arbitru.

În acest context, fostul șef de stat a vorbit despre declarația lui Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din toamnă, care afirmase că și el va merge în SUA, cu doar câteva ore după anunțul că președintele Iohannis va fi primit de către Donald Trump, la Casa Albă.

„Mi se pare că efortul lui Barna de a încerca să compenseze vizita președintelui la Washington este unul firesc, având în vedere că, în mod cert, nu poate avea pretenția să fie primit de președinte Statelor Unite, atât timp cât nu e președintele României. Iohannis are avantajul funcției, ceea ce-l propulsează în Biroul Oval, în 20 august”, a spus Traian Băsescu.



Întrebat despre speculațiile potrivit cărora vizita președintelui Iohannis în SUA consfințește victoria sa la alegerile prezidențiale din finalul anului, Traian Băsescu a afirmat „Nu e adevărat. Nu cred că o astfel de întâlnire poate stimula votul într-o parte sau alta. Sigur, ea este importantă, în mod evident. Avem și explicația de ce Maior are tupeul să refuze și chemările sale”.



Așadar, la doar câteva ore distanță de anunțul că președintele Iohannis va desfășura o vizită oficială la Casa Albă, Dan Barna, propunerea Alianței USR-PLUS pentru Cotroceni, a mărturisit că și el va merge în Statele Unite, ceva mai târziu, în luna septembrie. (Detalii AICI)

