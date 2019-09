Curtea de Apel București: Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. Fostul președinte: "Voi face apel pentru că eu consider că este greșită abordarea" (VIDEO)

Magistrații de la Curtea de Apel București a admis, vineri, acțiunea în instanță făcută de către Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) și a stabilit că Traian Băsescu a avut calitatea de colaborator al Securității.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de către fostul președinte în termen de 15 zile la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Imediat, după pronunțarea acestei decizii, într-o intervenție telefonică pentru B1TV, Traian Băsescu a anunțat că va contesta decizia. Acesta a susținut că respectă decizia instanței dar vede în ea o abordare greșită.

"Categoric da, voi face apel la această decizie. Este decizia judecătorului, o respect, dar voi face apel pentru că eu consider că este greșită abordarea. Judecătorul a fost liber să aprecieze documentele care i-au fost prezentate", a afirmat Traian Băsescu.

Cât despre faptul că a primit mai multe decizii de necolaborare în trecut, Traian Băsescu a refuzat să comenteze de ce acum s-a schimbat situația.

"Nu vreau să intru în speculații, consider că este un proces în derulare pentru că voi face apel la decizia de astăzi și vom vedea la sfârșit. Iau notă de decizie și vă asigur că o voi contesta", a arătat Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.