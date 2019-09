Fostul președinte Traian Băsescu o acuză pe Viorica Dăncilă că uzurpă puterea în stat și cere președintelui Iohannis să depună o plângere penală la Parchetul General. Totul, după ce premierul nu a venit în Parlament pentru un vot de confirmare a Guverului după ieșirea ALDE de la guvernare.

"Cred că președintele va fi obligat să facă apel la instituțiile statului. Adică Parchet General care să constate și să trimită urgent în instanță, aici nu mai vorbim de bunăvoință sau nebunăvoință, un Parchet General care să trimită în instanță un dosar prin care doamna Dăncilă uzurpă puterea de stat în România.

Primul care trebuie să o facă (nr. plângere penală) este președintele Klaus Iohannis pentru că nu poți să stai în halul ăsta cu guvernul. Sunt 6 portofolii în care nu mai există nici generatori de politici și nici ordonatori principali de credite.

Este indiscutabil un abuz major ce face doamna Dăncilă, nu știu cine o sfătuiește. Eu am crezut-o multă vreme o femeie înțeleaptă. Din păcate, în momentul de față a ieșit din orice limite constituționale și este responsabilă în fața legii. Cine crede că o astfel de atitudine nu are efecte juridice asupra persoanelor care generează, se înșeală", a afirmat Traian Băsescu, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

