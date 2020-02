Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că de scandalul de la Ditrău este vinovat UDMR-ul, acesta fiind rezultatul politicii partidului.

”Ungurii, în general, sunt un popor complexat, iar complexele îi fac să nu-i suporte pe altcineva lângă ei. Iar ceea ce s-a întâmplat la Ditrău nu este rezultatul nici al presei finanțate de Viktor Orban, nici al Fidesz-ului (partid politic parlamentar de centru-dreapta din Ungaria, n.r.), nici al Jobbik-ului (partid politic de dreaptă sau extrema dreaptă din Ungaria, n.r.), ci este rezultatul politicii UDMR”, a precizat Traian Băsescu.

Acesta a adăugat că și românii primesc același tratament în acea zonă a țării.

”Vreau să vă fie foarte clar, tratamentul pe care l-ați văzut la cei doi sri lankezi este tratamentul care se aplică românilor de către minoritarii maghiari din administrație. Deci, același tratament se aplică românilor. Iar radicalizarea populației a fost stimulată de când la conducere UDMR-ului a venit Kelemen Hunor, care este un antiromân convins”, a menționat europarlamentarul.

Legat de declarația conform căreia cetățenii din Ditrău nu mănâncă pâine din mâinile unor oameni cu culoarea pielii închisă, Traian Băsescu consideră că asta ”arată cât sunt de deformați de politica UDMR-ului”.

”Dacă UDMR-ul ducea o politică înțeleaptă, nu avea nici-un efect politica Fidesz-ului sau a Jobbik-lui sau a presei finanțată de la Budapesta. UDMR-ul s-a aplecat, a devenit un vasal al extremismului maghiar”, a spus fostul președinte.

