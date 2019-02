Traian Băsescu: Din țara asta au plecat 220.000 de ingineri, și ne mai întrebăm de ce se surpă drumurile. Românii trebuie să iasă în stradă și pentru teme de calitatea vieții

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a tras un semnal de alarmă, avertizând că un număr de 220.000 de ingineri au plecat de țară, motiv pentru care este de prisos să ne mai întrebăm de ce ne alunecă drumurile sau de ce proiectarea construcțiilor se face cu firme străine.



„Din țara asta au plecat 220.000 de ingineri, și ne mai întrebăm de ce alunecă drumurile. Ne întrebăm de ce se face proiectarea cu firme străine la autostrăzi, la orice construcție.”, a spus Băsescu pentru B1 TV.



Întrebat de Silviu Mănăstire ce crede că ar mai putea fi o temă de mobilizare a societății civile din România, cu excepția Justiției, Traian Băsescu a răspuns ferm: calitatea vietii.



„O să vă spun pe teme de calitatea vieții. Ce nu înțeleg românii este că toți banii aceștia, pe care îi primesc fără să știe cu cât le-o fi crescut productivitatea muncii, sunt banii care se iau de la investiții, în loc să împrumutăm bani ca să dezvoltăm infrastructura sau să modernizăm spitale și școli. Toate la un loc dau calitate vieții”, a spus fostul președinte.



În acest context, Traian Băsescu a subliniat că ceea ce numim calitate vieții poate da un alt imbold felului în care funcționează societatea. Ba mai mult, el a explicat că, fără acest standard de trai, resursa uman poate să nu fie de ajuns.



„Să poți spune, am inima deschisă, merge copilul la o școală bună. Am inima deschisă, mă duc la un spital unde nu iau infecții nosocomiale. Dacă ajung la un spital, degeaba am bani în buzunar, că poate să mă opereze admirabil chirurgul, dar eu să fac o infecție nosocomială și, în loc să ajung acasă, să ajung la morgă”, a spus acesta.