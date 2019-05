Fostul președinte Traian Băsescu s-a lansat într-un atac dur la adresa "discotecarului fără minte de la Finanțe".

"Când Dumnezeu vrea să te batjocorească îți ia mințile, iar Orlando e în situația asta, situație în care a fost și Dragnea. Dragnea a crezut că puterea lui este nemăsurată", a afirmat Traian Băsescu, când a fost întrebat de Silviu Mănăstire despre dorința lui Teodorovici de a deveni președinte PSD.

De altfel, PSD se află într-o luptă internă pentru putere odată cu condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare și cu eșecul usturător suferit de partid în alegerile europarlamentare, iar numeroși lideri care până acum l-au susținut pe Dragnea uită de sprijinul acordat și vor să preia puterea și să îi înlăture pe alți apropiați.

