Fostul președinte Traian Băsescu a arătat joi seară că președintele Iohannis este în imposibilitatea constituțională de a semna o remaniere precum cere în mod repetat premierul Dăncilă deoarece Guvernul este obligat să meargă în Parlament la un vot de confirmare deoarece s-a schimbat compoziția politică prin ieșirea ALDE de la guvernare.

"Este un abuz pe care îl face premierul Dăncilă. Ce face acum este o atitudine borfășească. Nu poți, profitând de faptul că nu sunt sancțiuni în Constituție sau în legi, să nu respecți prevederile constituționale care în articolul 85 punctul 3 spun foarte clar că dacă propunerea de remaniere schimbă structura Guvernului sau compoziția politică a Guvernului, președintele va putea exercita atribuția de a semna remanierea numai cu acordul Parlamentului. Deci președinte și dacă vrea nu poate, încalcă Constituția pentru că în momentul schimbării structurii guvernului președintele își pierde dreptul de a semna remanierea fără acordul Parlamentului.

Iohannis poate să vrea și să fie foarte bine voitor nu are dreptul să semneze o remaniere fără aprobarea Parlamentului la schimbarea structurii. Iar manevrele pe care le face doamna Dăncilă, îmi pare rău nu le-am văzut nici măcar la cei mai proști politicieni din România. Să încerce să ia de la ALDE câte un geambaș din ăsta care are ca singur obiectiv să fie la putere și să spună ALDE nu a ieșit de la guvernare. Este o prostie, președinte partidului a anunțat ieșirea de la guvernare", a arătat Traian Băsescu în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

