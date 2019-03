Traian Băsescu a declarat, vineri, în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum" de pe B1TV, că președintele Klaus Iohannis se poate folosi de referendumul pe Justiție pentru a-și face campanie electorală.

"Aici discutăm despre oameni politici. Președintele rămâne un om politic, indiferent de cât îl dezbracă Constituția de această haină. El trebuie să pună o întrebare care să îi fie utilă lui și electoratului, pentru că astfel oamenii sunt atrași la urne. Dacă e și un referendum în paralel cu europarlamentarele, el se poate implica în campanie și poate susține referendumul și poate combate adversarii care sunt împotriva lui

Devine jucător în mod legal. Acest lucru va aduce beneficii și partidului pe care îl susține.", a declarat Traian Băsescu.

Declarația președintelui l-a uimit pe moderator, care a exclamat: "Nu mă așteptam să fiți atât de sincer!"

