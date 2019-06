Traian Băsescu: Vladimir Putin nu va intra în Republica Moldova / Rusia e interesată de federalizare pentru ca asta vrea să facă și în Ucraina (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat vineri evenimentele politice recente de la Chișinău, în emisiunea "Se întâmplă acum" cu Tudor Barbu, și a tras un semnal de alarmă cu privire la adevăratele intenții ale Kremlinului în regiune.

Fostul șef de stat a susținut că Vladimir Putin nu e interesat "să intre" în Republica Moldova și că discțiile privind federalizarea țării vin în contextul în care Putin vrea să aplice acest scenariu în Ucraina.

"Iureșul de dincolo de Prut nu ne pune în niciun pericol. Mulți speculează că dacă va fi zaveră la chișinău, intră rușii. Putin nu va intra în Republica Moldova. Vă dau scris pe 50 de pagini: Vladimir Putin nu va intra în Republica Moldova. Din alt punct de vedere e interesat Putin de Republica Moldova. Dacă ar reuși să facă o federalizare ca care să fie un exemplu în regiune - ca să poată spune: Vedeți, soluția din Republica Moldova trebuie s-o aplicăm și în Ucraina. Asta e miza reluării dezbaterilor despre federalizarea Republicii Moldova. Federalizare până în sud, până la strâmtoarea Kerci", a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte a atras atenția că Vladimir Putin își dorește să ajungă acolo "unde trebuie" din punct de vedere strategic, adică la gurile Dunării.

"Opinia mea e că va fi creată Ucraina nouă cândva, în care rușii vor reuși să treacă de Mariopol și să ajungă la gurile Dunării. Gândiți-vă că Federația Rusă nu are ieșire la Dunăre deși este membră a Comisiei Dunării", a precizat Băsescu, punctând faptul că nu a existat niciun moment fericit în istoria noastră când am fost vecini cu Rusia.



